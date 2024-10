(Jmm Caminero) Se define la infografía como la representación y la técnica y el conjunto de conceptos para representar realidades complejas en una información visual que sintetiza y simplifica el tema.

Se puede pasar a lenguaje infográfico tanto ideas, informaciones, noticias, textos, etc. Se suele indicar que uno de los primeros sistemas infográficos tiene que ver en cierto modo con la rama de las matemáticas de la topología. Es simplificar y conexionar los puntos esenciales, uno de los primeros fue ese esquema por conexiones que hizo un empleado que perdió el puesto de trabajo en el metro de Londres, y, mientras que esperaba realizó un mapa que expresaba las conexiones, los puntos de conexión, no las distancias…

Hoy, la expresión e información infográfica es esencial en distintas ramas del saber y de la economía y de la pedagogía y de la publicidad, y, desde luego también en el periodismo. Generalmente, todas las agencias de noticias y todos los grandes periódicos tienen una sección de personal trabajando en este departamento. Porque de alguna manera es un método y forma rápida de captar, simple, sencilla, sintética y que, si se hace con veracidad y honestidad puede reflejar muy bien la situación de la realidad o del tema o cuestión de la que se trata.

Siempre existe ese tópico entre la lucha de la palabra y la imagen, pero en cierto modo, eso de mil palabras vale menos que una imagen, o, todas las variantes que se han ido creando. La realidad es que en casi todos los lenguajes se va llevando la situación al conjunto de medios y de lenguajes, el sistema visual se mezcla y se combina con el oral-escrito, con el sonido, con la imagen fotográfica y con el video o imagen en movimiento. Una noticia o reportaje realizado por un medio de comunicación, incluido una agencia de noticias, lleva en el paquete todos estos modos y modos de expresar y analizar y exponer dicha realidad o cuestión.

Dentro de estas representaciones visuales –distintas a las imágenes fotográficas y a las imágenes visuales o audiovisuales-, existen una serie de tipos o clases, quizás mi afán por intentar combinar unos textos profundos, pero con lenguajes sencillos, aunque sí con ribetes literarios, algunos lectores, pueden pensar, que este escribiente no es capaz de llegar más al fondo de cada cuestión que trato en cada columna. Dentro de este tipo de información infográfica existen una serie de modelos o formas, entre otros los croquis, los ideogramas, logogramas, pictogramas –qué bien quedo con tanta retórica de sabiduría, pero ahora, tendría usted que ampliar este tipo de significados, porque en un artículo de opinión, pues no se puede hacer…-. Pero si se muestra y demuestra que lo que toca el hombre, lo amplifica. Estamos en un mar de cambios de todo tipo, y, una rama es ésta de la información.

La infografía es un modo de intento de expresar realidades conceptuales e informativas que sean intuitivas y visuales, facilitarle al lector o visualizador o receptor de esa información una idea básica y esencial y rápida del problema. Porque se parte del hecho que los lectores no tienen tiempo, cosa que en muchos grados es verdad. Siempre me ha llamado la atención que la Figura Máxima del Alto Poder, no pondré su nombre, en el siglo veinte, cuándo su país era invadido por una gran potencia militar extranjera, llamó a un autor de cómics e historietas y humor gráfico e ilustrador, para que le llevara unos dibujos que representara al enemigo, que estaba invadiendo su país, de una forma negativa… El viñetista pasó al gran despacho de la Autoridad Máxima, temblando, llevándole cuatro o cinco dibujos, para que escogiese el gran Líder, porque entre otras cosas a su hermano de sangre, acababa semanas antes de ser purgado.

Es decir, hemos llegado a la realidad, que la imagen es esencial, ponemos el caso y el ejemplo anterior, que la Máxima Autoridad de ese régimen, se ocupó y preocupó de que encargarán a un ilustrador y viñetista que hiciese varias, para amplificar la esperanza y animar a sus ciudadanos. Esta es la realidad, la imagen, siempre ha sido esencial. Pero, en mi modesto entender, no solo en una imagen caben mil palabras, sino que en una palabra-frase existen o caben mil imágenes. Al final, las palabras son ideas y las ideas son representaciones mentales, y, las representaciones mentales son imágenes o casi imágenes. Y, las imágenes son imágenes que son representaciones mentales, y, las representaciones mentales son parte, al menos en parte palabras o ideas-conceptos o términos o vocablos…

Hoy, Internet y el periodismo digital, ha permitido que no solo se hagan imágenes fijas infográficas, sino imágenes infográficas en movimiento. Se pueden relacionar y combinar varias. Ver dicho temas desde varias perspectivas o dimensiones o ángulos, etc. Hoy, la infografía se utiliza en todas las actividades humanas, por eso algunos indican que existen distintos medios de expresión y recepción de información: la palabra hablada o escrita, la imagen infográfica en todas sus variedades, la imagen fotográfica o fija, la imagen en movimiento o video –con estas se pueden sintetizar o añadir el sonido…-. Supongo que el próximo salto que se producirá y se aplicará serán los textos e imágenes interactivos, la imagen en 3D, la imagen inmersiva, los textos hipertextuales de forma masiva, los textos en varias dimensiones, y, quizás, “el tacto” y el “sabor o gusto” y el “olor”. Y, así se producirán la realidad total, la imagen total… a imitación lo que el arte lleva un siglo buscando el arte total…

Hoy, hemos intentado estimado/a lector/a que usted sea consciente, de todas las imágenes esquemáticas, sintéticas o infográficas que cada día recibe. Hoy, ha tocado tocar este tema o cuestión, para que sea consciente del mundo que le rodea. Y, que no somos conscientes del todo…

https://museovirtualcuadernosdelamancha.wordpress.com © jmm caminero (05-13 octubre 2024 cr).

Fin artículo 4.480º: “La infografía y la infografía interactiva y el periodismo”.