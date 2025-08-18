Un equipo compuesto por quince bomberos y seis vehículos de emergencia ha partido esta mañana desde Antequera con destino a la provincia gallega de Ourense, donde varios incendios forestales de gran envergadura mantienen en vilo a las autoridades y a la población.

La dotación está formada por diez efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga (CPB) y cinco miembros del Parque de Bomberos de Fuengirola, quienes establecerán su base operativa en el parque comarcal de Verín. El despliegue incluye tres camiones autobomba —uno de ellos forestal pesada y dos de tipo rural pesada—, así como tres vehículos ligeros de apoyo logístico y movilidad.

La misión principal de este contingente será colaborar en las tareas de extinción de los incendios activos, con especial atención a la protección de viviendas y zonas habitadas, reforzando también los equipos ya desplegados en el terreno. Asimismo, estos profesionales se integrarán en el operativo bajo la coordinación del mando único de emergencias de Galicia, quedando disponibles para intervenir allí donde se requiera su participación.

Este tipo de cooperación interterritorial refleja el compromiso solidario de los servicios de emergencia andaluces con las comunidades afectadas por catástrofes naturales, y pone de manifiesto la importancia de la colaboración entre administraciones en situaciones de alto riesgo como la que atraviesa actualmente el noroeste peninsular.