Debido a la previsión de lluvia, se traslada a las carpas del Parque de los Patos, donde a partir de la una de la tarde se servirán callos y bebidas a precios populares. Habrá música en directo a cargo con la panda de verdiales Raíces de Málaga y de la orquesta Rompeolas

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre informa de que, debido a la previsión de lluvia, la comida popular en honor a San Sebastián, patrón del municipio, cambia de ubicación y se celebrará finalmente en las carpas del Parque de los Patos, en lugar de en la Plaza de España, como estaba previsto inicialmente.

El evento tendrá lugar el día 18 de enero, domingo, en horario aproximado desde las 13:00 h hasta las 17:00 h, y forma parte del programa de actos organizados con motivo de la festividad de San Sebastián.

Durante la jornada, vecinos y visitantes podrán disfrutar de callos y bebida a precios populares, en un ambiente de convivencia y tradición, amenizado con música en directo a cargo de la Panda de Verdiales Raíces de Málaga y la Orquesta Rompeolas.

Desde el Área de Turismo y Fiestas que dirige Andrés García se agradece, un año más, la colaboración de la Asociación Gastronómica El Blasón del Biberón, cuya implicación hace posible la celebración de esta cita tan arraigada en el calendario festivo local.

El Ayuntamiento invita a la ciudadanía a participar en esta cita imprescindible dentro de los actos en honor al patrón de Alhaurín de la Torre, manteniendo viva una tradición que combina gastronomía, música y convivencia.