La campaña ‘Eres pieza clave’, dirigida a la ciudadanía, las empresas y las instituciones, se plantea recaudar 355.000 euros para sostener la unidad

Este centro atiende cada año a 240 pacientes y a sus familias, ofreciendo una atención integral que combina cuidados médicos y de enfermería con apoyo psicológico, social y emocional

Antonia Ledesma: “Acompañar a Cudeca en este llamamiento es una forma de reconocer el enorme valor social de su labor y de animar a la ciudadanía a implicarse en un momento decisivo”

La Diputación de Málaga se ha sumado a la Fundación Cudeca en su llamamiento a recaudar fondos para poder sufragar los costes de su unidad de hospitalización. La fundación tiene en marcha la campaña ‘Eres pieza clave’, dirigida a la ciudadanía, empresas e instituciones, con el objetivo de recaudar los 355.000 euros necesarios para poder mantener los servicios que presta esa unidad.

La colaboración puede realizarse a través de:

** Donación online: www.erespiezaclave.org .

** Bizum: 07761 (Donar a ONG).

** Transferencia bancaria a la Caixa – ES11 2100 9032 3722 0010 8366.

** Centro Cudeca y tiendas Joan by Fundación Cudeca.

La vicepresidenta de Ciudadanía y Equilibrio Territorial, Antonia Ledesma, y la gerente y directora médica de la Fundación Cudeca, María Luisa Martín, han informado sobre la campaña, que es decisiva para continuar abordando los cuidados paliativos de personas con enfermedades avanzadas y necesidades complejas.

Al respecto, Ledesma ha destacado que la Diputación siempre ha estado muy cercana y unida a Cudeca, manteniendo una estrecha colaboración en sus más de 30 años de historia. “Su labor -ha recalcado- es fundamental, por lo que es una de las entidades sociales más importantes, pioneras y únicas que tenemos en nuestra provincia”.

Antonia Ledesma ha incidido en que se trata de una entidad que llenó un gran vacío en nuestro sistema asistencial y que aporta cuidados, pero que sobre todo contribuye a cuidar de manera muy especial y a mejorar la calidad de vida de personas que se encuentran en fase de cuidados paliativos. “Sois la luz en un momento de penumbra y de incertidumbre al final del camino de la vida”, ha añadido.

Y se ha referido al apoyo de la Diputación tanto para la puesta en marcha de nuevas instalaciones y proyectos, como al impulso de iniciativas para recaudar fondos destinados para seguir prestando sus servicios, para el mantenimiento de equipos de atención médica o, como en el caso de la actual campaña, para su unidad de hospitalización.

“Se requiere un compromiso colectivo para que esta entidad siga prestando sus cuidados como hasta ahora, con tiempo, con equipos completos y con una atención verdaderamente integral, centrada no solo en el paciente, sino también en su familia. Acompañar a Cudeca en este llamamiento es también una forma de reconocer el enorme valor social de su labor y de animar a la ciudadanía a implicarse en un momento decisivo”, ha subrayado.

Ledesma ha resaltado que la Diputación de Málaga continuará siempre al lado de entidades, como la Fundación Cudeca, que desarrollan un encomiable trabajo en la atención y la asistencia a las personas para favorecer su bienestar.

Un nuevo impulso para sumar apoyos

Por su lado, María Luisa Martín ha explicado que la campaña ‘Eres pieza clave’ ha conseguido hasta el momento una recaudación de unos 110.000 euros, “una cifra que refleja el compromiso social existente, pero que resulta insuficiente aún y que hace necesario acelerar de forma urgente el ritmo de apoyo para poder alcanzar el objetivo marcado y seguir atendiendo a los pacientes con la forma especial de cuidar que define a esta fundación”.

La unidad de hospitalización de Cudeca atiende cada año a 240 pacientes y a sus familias, ofreciendo una atención integral que combina cuidados médicos y de enfermería con apoyo psicológico, social y emocional. Su sostenibilidad depende de un modelo mixto de financiación, en el que la aportación pública se complementa con la solidaridad de la sociedad.

Martín ha comentado que no se trata solo de mantener un servicio, sino de poder seguir cuidando con los estándares de calidad, humanidad y acompañamiento que caracterizan a Cudeca desde hace más de tres décadas.

La gerente y directora médica de la Fundación Cudeca ha anunciado que la actual campaña incorporará en los próximos días un aliciente especial dirigido a reforzar y reconocer la solidaridad de las personas donantes. Sin desvelar aún los detalles, la Fundación y la Diputación animan a la ciudadanía a mantenerse atenta, ya que esta iniciativa se dará a conocer a mediados de la semana que viene con el objetivo de generar un nuevo impulso en la recta final de la campaña.

Cada aportación cuenta

La campaña ‘Eres pieza clave’ recuerda que cada aportación cuenta, independientemente de su cuantía, y que solo desde un esfuerzo compartido será posible alcanzar el objetivo y sostener un recurso que marca la diferencia en uno de los momentos más delicados de la vida.

La Fundación Cudeca es una organización sin ánimo de lucro dedicada a ofrecer cuidados paliativos gratuitos y profesionales a personas con cáncer y otras enfermedades avanzadas. Su labor va mucho más allá del tratamiento físico: también brinda acompañamiento psicológico, social y espiritual a pacientes y familias, a través de lo que define como su “forma especial de cuidar”.

Desde su creación en 1992 por Joan Hunt, la Fundación Cudeca ha atendido a más de 21.000 pacientes y a casi 2.400 familiares. Sus programas incluyen atención domiciliaria, unidad de día, hospitalización y equipos especializados en apoyo psicosocial, pediatría, rehabilitación y fisioterapia. Solo en 2025, ofreció cuidados a 1.939 personas y apoyo integral a casi 2.400 familiares.

El compromiso de Cudeca es garantizar la dignidad y la calidad de vida hasta el final del camino. Para poder seguir cuidando, necesita la colaboración de socios, donantes y voluntarios.