La actividad está organizada por los Servicios Sociales del Ayuntamiento en colaboración con la Fundación Autismo Sur. Será del 23 al 27 de febrero en las instalaciones del IES Huerta Alta. El horario es de 9.00 a 14.00 y el precio es de 50 euros

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, a través del Área de Asuntos Sociales que dirige María del Carmen Molina, ha organizado un campamento urbano para los días de la Semana Blanca: del 23 al 27 de febrero, que tendrá lugar en el instituto Huerta Alta en horario de nueve de la mañana a dos de la tarde, y dirigido a jóvenes, niños y niñas con discapacidad.

El precio es de tan solo 50 euros, al estar financiado por el Consistorio, y los participantes contarán con monitores y personal especializado. Disfrutarán actividades adaptadas, juegos, talleres, excursiones y diversión. Cuenta con la colaboración de Fundación Autismo Sur, entidad con muchos años de experiencia y especialista en la atención a personas con discapacidad.

Para más información e inscripciones pueden escanear el código QR que figura en el cartel adjunto o hacer click en el siguiente enlace: https://forms.gle/5jE4qQnLzc2jDnzu8.

Cabe recordar que la Casa de la Juventud acogerá otro campamento de Semana Blanca para edades entre los 4 y los 12 años y cuyas plazas se agotaron días atrás.