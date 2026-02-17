La iniciativa ciudadana para lograr la protección de la Sierra Mijas-Alpujata bajo la figura de Parque Natural celebrará este miércoles, 18 de febrero, una jornada divulgativa en la sede de la Universidad de Málaga del Paseo del Parque (antiguo edificio de Correos). El acto pretende convertirse en un punto de encuentro para analizar la situación actual del proceso y reclamar el impulso definitivo por parte de la Junta de Andalucía.

La propuesta acumula ya un amplio respaldo institucional. Siete de los nueve ayuntamientos implicados —Málaga, Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Coín, Mijas, Benalmádena y Torremolinos— han aprobado en pleno su apoyo a la declaración. Asimismo, el Parlamento andaluz ha dado luz verde en dos ocasiones a Proposiciones No de Ley en esta línea. A la espera queda ahora que la administración autonómica inicie los trámites correspondientes mediante la elaboración del preceptivo Plan de Ordenación de Recursos Naturales.

Desde la plataforma promotora se subraya que el objetivo de esta jornada es realizar una llamada de atención institucional para desbloquear el procedimiento. De prosperar, sería el primer espacio natural protegido impulsado “de abajo arriba”, es decir, promovido directamente por la ciudadanía y no por iniciativa administrativa.

Los defensores del proyecto insisten en que la figura de Parque Natural permite compatibilizar protección ambiental y desarrollo económico sostenible. Lejos de concebirse como un “espacio museo”, la propuesta apuesta por integrar actividades económicas respetuosas, fomentar el turismo ecológico y potenciar productos locales bajo el sello de calidad asociado a los espacios protegidos.

La protección, además, permitiría conectar áreas de alto valor ecológico, favoreciendo los flujos genéticos y garantizando servicios ecosistémicos esenciales como la depuración natural de aguas, la regulación climática o la polinización, fundamentales para el equilibrio ambiental y la economía local.

La jornada incluirá ponencias y debate abierto al público, en un momento que los promotores consideran decisivo para el futuro de la sierra.