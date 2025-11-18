El Coro de la Alegría ha impulsado esta iniciativa en favor de la asociación ABC. Se solicita a las personas interesadas en colaborar que aporten alimentos y artículos típicos de estas fechas y los depositen en horario de 10 a 12 horas. Pueden hacerlo hasta el 12 de diciembre

El Coro de la Alegría del Centro del Mayor ha puesto en marcha una campaña de recogida de productos navideños, una iniciativa solidaria destinada a apoyar a la Asociación ABC de Alhaurín de la Torre.

La campaña se desarrollará del 18 de noviembre al 12 de diciembre, en horario de 10:00 a 12:00 horas, y las donaciones podrán entregarse directamente en el Centro del Mayor.

Con esta acción, el Coro de la Alegría invita a vecinos y usuarios a colaborar aportando alimentos y artículos típicos de estas fechas, con el fin de contribuir al bienestar de las familias del municipio durante la Navidad