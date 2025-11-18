Se podrán beneficiar personas de entre 14 y 30 años de edad que lo podrán solicitar a partir del próximo lunes 24 de noviembre. Servirá para beneficiarse de ofertas especiales en los establecimientos adheridos y en las propias actividades de la Casa de la Juventud

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, a través del Área de Juventud en colaboración con la de Comercio, va a poner en marcha un nuevo carné joven municipal que permitirá a la población de entre 14 y 30 años disfrutar de descuentos directos en diferentes servicios municipales así como en determinados comercios de la localidad.

La iniciativa la ha dado a conocer el alcalde, Joaquín Villanova; las concejalas de Juventud y Comercio, Iraya Villalba y María del Mar Martínez respectivamente; así como la técnica de Juventud, Marta Oballe. Para poder disfrutar de esta ventaja hay que cumplir unos requisitos indispensables como son estar empadronado en Alhaurín de la Torre, tener entre 14 y 30 años, presentar el DNI original y rellenar el formulario de inscripción que se ofrece a través del código QR en el cartel adjunto (disponible a partir del lunes 24).

Se puede realizar el trámite desde el mencionado lunes, 24 de noviembre, con la preinscripción de manera digital y la posterior presentación del certificado de empadronamiento y DNI original tanto de forma digital como físicamente en el horario de apertura de la Casa de la Juventud, es decir, de lunes a viernes de 9:30 horas a 14 horas, y por la tarde de 16.30 a 20:30 horas. Una vez realizados estos trámites, los solicitantes obtendrán de manera física o en soporte digital su carné joven municipal. Los descuentos serán aplicables en actividades del Área de Juventud así como en ocho establecimientos que se han adherido a la iniciativa.

Iraya Villalba ha asegurado que se trata de una medida muy demandada por los jóvenes y que además va a favorecer el comercio local y una economía circular dando oportunidades a los alhaurinos y alhaurinas en ese rango de edad para evitar tener que desplazarse a otros municipios a realizar compras con el consiguiente ahorro para ellos.

La edil de Comercio ha agradecido a todos los establecimientos que se han unido a esta iniciativa por «pensar en nuestra juventud y valorarlos» ofreciendo tantas oportunidades de descuento para ellos y ha animado a todos los que quieran a ofrecer también esta oportunidad a los jóvenes. Además, ha añadido que todos los comercios que participen en la iniciativa dispondrán de un cartel informativo que les acredita para ello.