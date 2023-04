La consejera detalla en comisión parlamentaria los proyectos de mejora del río Adra y de defensa del Guadalhorce de la Junta

La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha destacado en comisión parlamentaria la importancia de trabajar en la restauración ambiental de los ríos para aportar seguridad a los vecinos que habitan o trabajan en las zonas cercanas a los cauces. En respuesta a preguntas orales realizadas en el marco de la comisión, la responsable de Agua se ha referido concretamente al proyecto que afecta al cauce del río Adra (Almería), entre Las Fuentes de Marbella y la confluencia con el río Chico; y a las obras de defensa y mejora del río Gualdalhorce a su paso por la capital malagueña.

En el caso del río Adra, Carmen Crespo ha puesto en valor el trabajo de “restauración forestal de 7,4 kilómetros de cauces, que se corresponden con 59,5 hectáreas de superficie, y donde se han recogido 6.100 toneladas de residuos”. “Estas actuaciones medioambientales son fundamentales para tener un patrimonio hídrico en las mejores condiciones y, además, aportan recursos económicos y empleo para la zona”, ha comentado.

En concreto, se benefician de este proyecto los vecinos de Adra y Berja, donde aumenta la seguridad frente a posibles crecidas o avenidas de agua gracias a estas labores de mejora. “Se esta actuando en ríos de la provincia de Almería que son importantísimos para la seguridad de los ciudadanos y para el mantener de nuestro patrimonio hidráulico en buenas condiciones”, ha apostillado.

Esta actuación es además un ejemplo de economía circular, ya que, como ha apuntado la consejera, se han recogido más de 1.700 toneladas de cañas en un río “totalmente anegado” por esta especie exótica, material que se reutiliza como biomasa vegetal.

El proyecto de restauración ambiental contempla también la sustitución de estas plantas por otras especies autóctonas para restaurar la cubierta vegetal de las márgenes del río Adra y aumentar su capacidad para absorber CO 2 ; y, además, también recoge la reparación de acequias históricas ubicadas en esta zona. Estas obras de mejora se llevan a cabo a través de actuaciones de precisión para garantizar la protección de la rica biodiversidad del río y cuyos plazos de ejecución están establecidos para no interferir en los procesos reproductivos de las comunidades faunísticas. En concreto, las obras se llevan a cabo únicamente entre los meses de octubre a abril para no afectar a la nidificación de las aves que habitan la zona.

Provincia de Málaga

Respecto a río Guadalhorce, la consejera ha comentado que el objetivo del proyecto impulsado por el Gobierno andaluz, a pesar de ser una obra declarada de Interés General del Estado, es solventar el problema de inundabilidad que afecta a los polígonos ubicados en el entorno de la capital malagueña.

Carmen Crespo ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento de Málaga y ha comentado que, actualmente, “estamos esperando que el Gobierno levante el puente de la azucarera” como solicita la asociación de polígonos de Málaga (Apoma).

La responsable de Agua en Andalucía ha apostado por ejercer de “altavoz” de esta agrupación de empresarios para “pedir al Gobierno de España” esta infraestructura y evitar que la actuación de defensa del Guadalhorce “se quede a la mitad” en una “ciudad en crecimiento como Málaga”.