La consejera de Economía exige al Gobierno de España explicaciones por el daño que la crisis ferroviaria causará en sector turístico de la Costa del Sol en Semana Santa

Destaca que con la política fiscal de la Junta los andaluces se han ahorrado 1.800 millones de euros al año “mientras el Estado hace caja con la crisis”

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, ha exigido al Gobierno de España a que “de la cara y ofrezca explicaciones a los andaluces” por el daño que está causando al sector turístico de la Costa del Sol, y de Andalucía, el retraso para reabrir la línea de Alta Velocidad Madrid-Málaga. “No se puede tratar así a una tierra como Andalucía, nos merecemos más respeto”, ha reclamado, “¿qué hemos hecho en Andalucía para recibir este trato del gobierno? Los ciudadanos lo que piensan es que estamos en una época en la que estamos pagando más impuestos que nunca y sin embargo tenemos los peores servicios que nunca”.

Durante su participación en la sexta edición del Foro Español en Andalucía, Carolina España ha considerado “indignante” que el Gobierno de España haya vuelto a incumplir sus compromisos con Andalucía, tras anunciar inicialmente que la línea de AVE afectada por el desprendimiento de un talud en Álora el 18 de enero estaría restablecida el 23 de marzo, y ahora se haya pospuesto hasta finales de abril.

“Esta situación compromete gravemente la campaña de Semana Santa, una de las principales fuentes de ingresos para la provincia de Málaga”, ha aseverado, para poner el acento en que “autónomos, pymes, comercios, hoteles y restaurantes afrontan un escenario de enorme incertidumbre en un momento clave para sus reservas, tanto en primavera como de cara al verano”.

En este sentido, se ha referido a que las primeras estimaciones del sector turístico “sitúan ya las pérdidas en torno a los 300 millones de euros, con previsiones que podrían superar los 1.000 millones si se prolonga la situación y la normalidad no se recupera hasta finales de año”.

Por ello, la consejera ha reprochado “la falta de previsión y reacción del Gobierno, que no ha desplegado todos los medios necesarios desde el primer momento ni ha asumido responsabilidades políticas”, a diferencia de lo que se ha hecho en la gestión de otras incidencias en el territorio nacional. Y ha reclamado “explicaciones, certidumbre y medidas urgentes”, así como la puesta en marcha de un paquete de ayudas específico para compensar a los sectores económicos afectados.

En paralelo, ha recordado, la Junta ya ha activado a su Gabinete Jurídico para estudiar posibles acciones legales, incluida la reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños ocasionados. Unas medidas que, ha dicho “se adoptarán en defensa de los intereses de los andaluces y, en particular, de los malagueños”.

El debate ha permitido a la responsable andaluza de Economía hacer balance de la gestión económica y fiscal de la Junta de Andalucía. Así, ha defendido que “mientras el Estado hace caja con la crisis, aquí bajamos los impuestos para que el dinero esté en el bolsillo de las familias”. Así, ha señalado que las siete bajadas de impuestos acometidas desde 2019 han permitido a los andaluces ahorrar casi 1.800 millones de euros anuales en comparación con la fiscalidad vigente en 2018, “lo que se traduce en un mayor bienestar de los andaluces, “especialmente en un contexto marcado por el impacto de la inflación en la cesta de la compra y los carburantes”.

La consejera ha explicado que se han bajado todos los tributos sobre los que la comunidad tiene capacidad normativa “porque eran injustamente elevados, y eso nos ha permitido transformar lo que antes era un infierno fiscal en una de las regiones más competitivas de España”. Entre estas medidas, ha destacado la deflactación del IRPF y el aumento de los mínimos exentos para ayudar a las familias a afrontar la escalada de precios. Una medida que, según ha reprochado, “el Estado pudo haber implementado y nunca hizo”.

En contraste con esta política, Carolina España ha criticado que el Gobierno de España se niegue a bajar el IVA y los impuestos que afectan a la energía, competencias que son exclusivamente estatales. La consejera ha señalado que “no es de recibo que la cesta de la compra haya subido más de un 40%, y que los impuestos representen alrededor del 40% del precio de la gasolina”.

“El Gobierno ha subido casi cien veces los impuestos, los ciudadanos no pueden más, están asfixiados; somos uno de los países donde más hemos perdido poder adquisitivo por la inflación y, sobre todo, por la subida de impuestos”, ha afirmado. Y ha insistido en que “el Gobierno central debe apretarse el cinturón y dejar de hacer caja a costa de la guerra y de los ciudadanos”, como ya están haciendo en otros países de la UE, como la vecina Portugal. Y ha recordado además que, “cuando la Junta solicita una bajada del IVA, la administración autonómica también está renunciando al 50% de ese impuesto que tiene cedido, demostrando un compromiso real con el esfuerzo colectivo que el Estado se niega a asumir”.

Más allá de la política fiscal, Carolina España ha puesto el acento en que la gestión de la Consejería en los últimos años se ha centrado en la eficiencia presupuestaria y la solvencia financiera, así como en la dinamización de la economía mediante la creación de un ecosistema favorable a las empresas y basado en la confianza y en la estabilidad a todos los niveles, “jurídico, político y presupuestario”. Todo ello ha logrado situar a Andalucía como la tercera economía de España, con un crecimiento económico que en 2025 aumentó un 3,2% y se situó por encima incluso de la media nacional.

Fruto de esa política responsable y seria, “Andalucía ha pasado de estar intervenida de facto y depender del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) a ser una autonomía saneada y equilibrada”. Esta transformación ha permitido, por ejemplo, que Andalucía reduzca su deuda en cuatro puntos respecto al PIB en los últimos siete años, situándola dos puntos por debajo de la media nacional y logrando la mejor calificación crediticia en trece años. O que la comunidad se financie este año exclusivamente en los mercados de capitales, habiendo protagonizado recientemente la mayor emisión de deuda de su historia por valor de 1.250 millones de euros, la cual recibió ofertas por más de 5.000 millones de inversores internacionales.

Para Carolina España, este rigor en las cuentas públicas permite a la Junta de Andalucía actuar con rapidez ante imprevistos, “como demuestra la movilización de 1.780 millones de euros a través del Plan Andalucía Actúa para paliar los daños causados por los recientes temporales”.