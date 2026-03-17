Profesionales y expertos abordan hoy en una jornada las novedades técnicas y normativas que afectan a las dotaciones viarias

Nieves Atencia destaca la apuesta por reforzar la seguridad vial de las 118 carreteras que gestiona la institución provincial

La Diputación de Málaga está ultimando un plan de refuerzo de la seguridad vial de la red viaria provincial, que contempla la mejora de la señalización horizontal, pintando líneas y marcas viales, y de la señalización vertical, renovando señales que se encuentren deterioradas o con desperfectos.

Así lo ha comentado hoy la diputada de Fomento e Infraestructuras, Nieves Atencia, al hilo de la III Jornada sobre señalización y equipamiento vial, que promueve la Diputación de Málaga con la organización de Forovial (Federación de Entidades de Equipamiento para la Seguridad Vial) y la empresa Sétyma. Este encuentro ha reunido en La Térmica a representantes de administraciones públicas, técnicos, ingenieros, empresas del sector, asociaciones profesionales y especialistas en infraestructuras viarias.

Atencia ha destacado la importancia de trabajar conjuntamente reforzando la seguridad vial para conseguir que las carreteras sean más seguras, eficientes y sostenibles. Respecto a la red viaria provincial, ha recordado que la Diputación de Málaga gestiona 118 carreteras que suman 860 kilómetros. Y ha incidido en que este año se contratará la ejecución del mencionado plan de seguridad vial, cifrado en 1,6 millones de euros.

En este sentido, la diputada ha apuntado que la señalización y el equipamiento vial son elementos esenciales que desempeñan un papel decisivo en la orientación del conductor, la prevención de accidentes y la gestión segura de la movilidad. “Por ello, es fundamental seguir avanzando en su mejora, incorporando innovación, conocimiento técnico y nuevas soluciones adaptadas a los retos actuales”, ha añadido.

La jornada sobre señalización y equipamiento vial que se celebra permite difundir las principales novedades técnicas y normativas que afectan a las dotaciones viarias, así como compartir experiencias y buenas prácticas entre los profesionales del sector.

Entre los contenidos que se abordan por parte de profesionales y expertos, destacan los nuevos catálogos de señales verticales y marcas viales, los sistemas de contención, el alumbrado exterior, las pantallas antirruido, así como el desarrollo de señalización inteligente y soluciones conectadas.

También se analizan aspectos clave para la gestión moderna de las infraestructuras, como los inventarios y la gestión de la señalización, la sostenibilidad, el pasaporte digital de producto y la importancia del factor humano en la integración de los elementos de la carretera.