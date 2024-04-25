Hoy a las 20:00 horas se cierra el plazo de inscripciones. La recogida de dorsales será el sábado durante todo el día y excepcionalmente, el domingo antes del comienzo. Habrá cortes parciales de la travesía a medida que se desarrolle la prueba. Algunas líneas de buses quedarán alteradas

Como ya hemos publicado varias veces, Alhaurín de la Torre celebrará la VII edición de la Carrera Solidaria Fundación Real Madrid el domingo 28 de abril, una prueba que cuenta con la organización de Gold Events & Sport Running S. L., el Área de Deportes del Ayuntamiento de la localidad, la Diputación de Málaga y el Club Deportivo Alpino Jarapalos, que se encarga también, un año más, de la colaboración técnico-logística del evento. El dato principal es que, a unas horas del cierre del plazo de inscripciones, a las ocho de esta tarde, la lista de corredores roza la cifra de 900, en la misma línea de las ediciones anteriores, por lo que se espera un ambiente deportivo sensacional.

La carrera consta de cuatro modalidades: 10 kilómetros, 5 kilómetros, 1500 metros y 400 metros y transcurrirá un año más por la travesía urbana. En este 2024 y debido al galardón de Alhaurín de la Torre como Ciudad Europea del Voluntariado y la Integración, se ha añadido la categoría Diversidad Funcional, para otorgar mayor visibilidad a este colectivo. Por ello, la inscripción en dicha modalidad es totalmente gratuita. En concreto, en la prueba de 10 K existe la categoría Joëlette -sillas adaptadas-, por equipos de 6 atletas. El capitán del equipo, así como sus acompañantes se benefician también de la gratuidad de las inscripciones. De igual manera queda regulada la participación de la Asociación Divers@s en la carrera de 400 metros donde los participantes inscritos podrán ser acompañados por un familiar.

A la retirada del dorsal de las personas de Diversidad Funcional deberán acreditar dicha condición a través del certificado o tarjeta de discapacidad.

La entrega de dorsales se realizará el sábado 27 de abril en el anexo del Pabellón Polideportivo El Limón, desde las 11 de mañana hasta las 14.00 horas. Por la tarde desde las 16:00 horas hasta la 21:00 horas y el domingo 28 desde las 08:00 hasta las 9:30 horas, en casos excepcionales.

Los horarios de salida de las diferentes pruebas:

Carrera de 10.000 metros. Salida 10:00 horas

Carrera de 5.000 metros. Salida 10:20 horas

Carrera de 1.500 metros. Salida 11:30 horas si han finalizado las anteriores

Carrera de 400 metros. Salida 11:45 horas o una vez finalizadas las anteriores

Los participantes dispondrán de un servicio de guardarropa en el interior del Polideportivo y también el acceso a las duchas.

INFORMACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO

Según ha informado la Policía Local a través de un bando firmado por el alcalde, queda terminantemente prohibido parar o estacionar vehículos, así como que existan cubas u otros elementos que ocupen los viales, en las vías urbanas que a continuación de detallan:

-Avda. El Limón (ambos sentidos así como sus transversales, salvo lindes descendente y ascendente de parque infantil).

C/ Pomelo (ambos lados, linde Polideportivo y Capilla)

La prohibición sera efectiva desde las 15:00 horas del día 27 de abril de 2024, hasta las 15:00 h. del día 28 de Abril de 2024.

Igualmente quedará prohibida la circulación de toda clase de vehículos en las siguientes vías:

Avda. El Limón, avda. de la Paz, avda. de la Democracia, avda. Europa, avda. Cristobal Colón, avda. Reyes Católicos y su prolongación y avda. Nueva Iberia, desde las 09:30 hasta las 13:00 horas del día 28 de abril de 2024.

Todo vehículo que infrinja la presente prohibición sera retirado por los servicios municipales, sin perjuicio de las posibles sanciones que procedan.

La avenida principal o travesía urbana estará cortada al tráfico por el tiempo mínimo indispensable desde las 09:45 horas hasta las 11:45 horas aproximadamente. La Policía Local abrirá parcialmente aquellos tramos al tránsito rodado una vez que haya pasado la carrera por esos tramos, por lo que se irán dejando libres las calzadas y los cruces a medida que transcurra el dispositivo de corredores y seguridad.

Con respecto a las líneas de autobús interurbano, el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga (CTMAM) informa de que los cortes al tráfico rodado afectarán a varias rutas de autobús interurbano del ámbito del Consorcio:

Estos cambios de recorrido podrán dar lugar a modificaciones en los horarios habituales de las rutas mencionadas.

Para más información puedes acceder a la aplicación móvil Consorcio Málaga (disponible en Google Play (Android), App Store (iOS) y Uptodown), consultar en nuestra web, en la página oficial de Facebook, Twitter, YouTube y Telegram, o llamar al teléfono de atención al público 955 038 665.

Desde la organización de la carrera se pide disculpas a los vecinos por las molestias que se puedan ocasionar en la mañana del domingo 28 de abril y se agradece de antemano la paciencia y la comprensión, emplazando a conductores y viajeros a que observen las restricciones de aparcamiento y tráfico.

