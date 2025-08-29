(Comunicado de CC.OO.) El Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO Málaga ha tenido conocimiento por la representación legal de las personas trabajadoras de un brote de sarna incontrolado en una residencia de Alhaurín de la Torre.

Desde hace aproximadamente tres meses en la Residencia Fuentesol de Alhaurín de la Torre se viene detectando la aparición de sarna. A este respecto el sindicato a través de los delegados-as ha informado a la empresa de los medios insuficientes de protección individual, la escasa formación en las medidas a aplicar y que el personal no está recibiendo la atención necesaria en su tratamiento y que continúan trabajando.

Las personas usuarias están recibiendo tratamiento actualmente y se han tomado medidas higiénicas al respecto, pero, aun así, no se está logrando contener el brote. Este problema está en seguimiento por la asistencia sanitaria pública que no entiende por qué el centro residencial es incapaz de controlar la situación.

Por otro lado, la empresa no lo reconoce como enfermedad relacionada con la actividad laboral, a pesar de que varias personas trabajadoras del centro están afectadas y hasta ayer continuaban realizando sus labores asistenciales según le consta al sindicato.

Para agravar la situación, se ha podido observar en diversas ocasiones es la presencia de roedores, sin que las actuaciones realizadas por la empresa hayan conseguido controlar su presencia.

CCOO insta a la empresa y a la administración competente, conocedora de la situación, a que, de manera eficiente y rápida, tomen las medidas necesarias para acabar con el brote, garantizando la salud de los trabajadores y trabajadoras y de las personas usuarias.