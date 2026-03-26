Un centenar de personas acudieron a la cita en la Casa de la Juventud de Alhaurín de la Torre, en la que se ofrecieron los detalles sobre los cuatro proyectos que posibilitarán la contratación de 60 personas durante un año. Más información: 952 41 58 81

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha celebrado dos sesiones informativas sobre los nuevos programas de empleo y formación que congregaron a alrededor de un centenar de personas en la Casa de la Juventud.

Durante estos encuentros se ofrecieron los detalles de estas iniciativas, que permitirán la contratación de 60 personas durante un año a partir del próximo mes de junio. Los programas, concedidos por la Junta de Andalucía, combinan formación teórica y práctica en especialidades como jardinería, actividades agrarias, construcción, pintura decorativa y limpieza.

Cada proyecto cuenta con 15 plazas y una subvención de 352.809,40 euros, lo que suma una inversión total de 1.421.655,63 euros. Dos de ellos están dirigidos a menores de 30 años y los otros dos a personas de entre 30 y 45 años en situación de desempleo de larga duración.

En las sesiones se explicaron los requisitos de acceso, el proceso de selección, los contenidos formativos y las condiciones laborales, ya que las personas participantes serán contratadas desde el inicio mediante un contrato en alternancia. Además, se informó sobre el acompañamiento para la inserción laboral que recibirán durante el programa.

El proceso de selección permanece abierto. Las personas interesadas deben estar inscritas como demandantes de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) con los códigos correspondientes. Para más información, pueden dirigirse al Centro de Formación y Empleo ‘Jabalcuza’ (952 41 58 81 / centro.jabalcuza@alhaurindelatorre.es).