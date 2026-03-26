El Ayuntamiento informa de una interrupción temporal del suministro por trabajos de mejora en la red municipal en diferentes barriadas del municipio.

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha comunicado un corte de agua programado para el próximo lunes, 30 de marzo, debido a trabajos de mejora en la red municipal de abastecimiento.

La interrupción del suministro afectará a varias zonas del municipio en horario de 09:30 a 12:30 horas.

En concreto, las áreas afectadas serán:

Taralpe

Peralta

Menaya

Fuensanta

Polígono La Moraga

Desde el Consistorio han señalado que estas actuaciones forman parte de las labores de mantenimiento y mejora del servicio, con el objetivo de optimizar el funcionamiento de la red de agua.

Asimismo, se pide disculpas a los vecinos por las molestias que esta actuación pueda ocasionar durante el tiempo que dure la interrupción.