El centro óptico Reojo ha sido el escenario del acto, al que ha asistido la concejala de Comercio del Ayuntamiento, María del Mar Martínez. El próximo sorteo será el 4 de mayo con motivo del Día de la Madre

La Federación de Empresarios del Guadalhorce (Fedelhorce), en colaboración con el Área de Comercio, ha hecho entrega este miércoles de los premios por su campaña promocional con motivo del Día del Padre. La cita ha tenido lugar en Reojo, centro óptico de la calle María del Valle, 16, en el que se ha sellado el ticket ganador, y a la misma han acudido la concejala de Comercio, María del Mar Martínez; el responsable de Fedelhorce, Joaquín Gálvez; Mónica Aguilar, propietaria de Reojo; y la agraciada con los cuatro premios, Ana Gadea, que fueron sorteados el pasado 20 de marzo.

Podrá disfrutar de 70 euros para gastar en comida, 60 para ropa y 40 para peluquería y joyería más dos entradas para el Caminito del Rey.

La campaña tiene por lema ‘La familia es lo primero’ y abarca desde San Valentín hasta el Día de la Madre pasando por el Día del Padre, siendo acumulativo los participantes, por lo que todos entran en los distintos sorteos.

La concejala de Comercio ha sido la encargada de realizar la entrega y felicitar a la agraciada, además, ha aprovechado para realizar un alegato en favor de los comercios del municipio y de las oportunidades que cualquier vecino o vecina puede encontrar en ellos diariamente.

Ahora la campaña ‘La familia es lo primero’ continúa hasta el Día de la Madre y la mecánica para participar en ella es bien sencilla: una vez se realice una compra, sin importe mínimo, en alguna pyme adherida a la iniciativa, el cliente sellará el ticket a través de la aplicación FedelApp. Cuantos más sellos acumule, más probabilidades hay de ganar en el sorteo por el Día de la Madre que será el 4 de mayo.

Los premios a los que optan son: una cena o comida para dos personas; una sesión de imagen con peluquería y maquillaje, un outfit de ropa completo y una visita al Caminito del Rey.