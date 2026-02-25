El salón de actos de la Casa de la Juventud acogerá la cita a partir de las 19.30 horas. El pregonero será Carlos Sesmero y también se presentará el cartel anunciador, obra de José García Martín. Organiza la Cofradía de la Pollinica con la colaboración del Ayuntamiento

El calendario de pregones previos a la Semana Santa de Alhaurín de la Torre continúa este próximo sábado, 28 de febrero, de la mano de la Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Paz y el Amor y María Santísima de la Esperanza, la Pollinica. La cita es a las 19.30 horas en la Casa de la Juventud y la entrada es libre hasta completar aforo.

En esta ocasión, el pregonero es Carlos Sesmero Otálora, hermano pollinico que será presentado por Joaquín Villanova, pregonero del año anterior. Además, se desvelará el cartel anunciador del Domingo de Ramos, obra del artista José García Martín, y se darán a conocer algunas de las novedades más importantes de la procesión de este año.

El acto, organizado por la propia cofradía con la colaboración del Ayuntamiento, contará asimismo con la participación de la Banda Municipal de Música que dirige Alfonso Ortega, y que interpretará algunas marchas y piezas de música cofrade. La Pollinica viene además de vivir un momento histórico con la bendición hace pocos días del nuevo retablo que alberga a sus santos titulares en la Iglesia Parroquial de San Sebastián y de la Inmaculada Concepción.

El siguiente pregón, el del Viernes Santo, será el 7 de marzo en la misma iglesia a cargo de los Verdes, a partir de las cinco de la tarde. Cerrarán los Moraos con su pregón del Jueves Santo el día 14 a las siete y media de la tarde en la Casa de la Juventud.