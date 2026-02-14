En nuestra empresa llevamos años trabajando con un propósito muy claro: ayudar a las personas y a sus plantas desde la raíz del problema.

Hoy damos un paso más y estrenamos una nueva web, un espacio que crecerá poco a poco y que refleja mejor quiénes somos, cómo trabajamos y qué nos diferencia dentro del sector de la Jardinería y la Agricultura Ecológica.

Mucho Más que Jardinería

No solo cuidamos jardines, fincas o viveros.

Nos especializamos en un enfoque técnico, profundo y profesional, que va más allá de lo superficial.

Nuestro trabajo se basa en tres pilares fundamentales:

Asesoramiento Técnico Especializado

Desde hace años ofrecemos asesoramiento técnico para detectar y solucionar problemas en:

Jardines

Fincas

Viveros de plantas

Agricultura ecológica

Espacios verdes en general

Analizamos cada situación con rigor profesional para actuar desde la base del problema, no desde la improvisación.

Diagnóstico Integral

El diagnóstico no es una simple opinión.

Es el resultado de una valoración completa y detallada de:

El estado de las plantas

El tipo y calidad del suelo

El entorno

La fauna presente

Las condiciones ambientales

Solo entendiendo el conjunto podemos ofrecer soluciones reales y duraderas.

Tratamientos Naturales y Soluciones de Raíz

Nuestro tercer pilar es el tratamiento natural.

No tratamos síntomas.

Trabajamos sobre la causa.

Aportamos lo necesario para restablecer el equilibrio del sistema: suelo, planta y entorno. Apostamos por soluciones respetuosas con el medio ambiente y alineadas con los principios de la agricultura ecológica.

Una Web Más Clara, Más Cercana, Más Profesional

Hemos renovado nuestra imagen para que sea más clara, más comprensible y más accesible.

Queremos que al visitarnos puedas entender fácilmente:

Quiénes somos

Qué hacemos

Cómo trabajamos

Y por qué somos diferentes

Lo que nos distingue de muchas empresas del sector es nuestra especialización técnica y nuestro enfoque profundo, fruto de años de experiencia y estudio.

Seguimos Creciendo

Esta nueva web es solo el comienzo.

Seguiremos incorporando contenido, información técnica y recursos útiles para que cada persona pueda entender mejor su jardín, su finca o su cultivo.

Porque cuando se comprende la raíz del problema, la solución llega de forma natural.

www.cirajardineria

cirajardineria@gmail.com