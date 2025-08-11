La actividad, organizada por la Diputación de Málaga, tendrá lugar el miércoles 13 de agosto, a las 20:30 horas, con acceso libre y gratuito

El próximo miércoles, 13 de agosto, a partir de las ocho y media de la tarde, tendrá lugar una actividad de lo más divertida y estimulante para nuestros niños y jóvenes. Se trata del Circuito de Talleres de Ciencia ‘Veranea 2025’ y se celebrará en la céntrica plaza del Conde, en el Barrio Viejo de Alhaurín de la Torre, muy cerca de la iglesia parroquial de San Sebastián.

Este taller, organizado por la Diputación de Málaga, es de carácter totalmente gratuito y está diseñado para fomentar el interés por la ciencia y el medio ambiente de una forma divertida y accesible para los más pequeños de la casa, ofreciendo experimentos, aproximación a la química y la física, descubrimientos sobre el medio ambiente y exploración del espacio, entre otros atractivos.