Hay municipios que crecen, que se consolidan como núcleos de actividad económica y social, y que tarde o temprano reclaman servicios profesionales a la altura de sus vecinos. Alhaurín el Grande es uno de ellos. Con más de 24.000 habitantes y una dinámica empresarial que no ha dejado de crecer en los últimos años, el municipio malagueño se convierte ahora en el nuevo destino de expansión de Rojano Vera Abogados, el despacho de referencia en la provincia de Málaga que suma así una nueva sede a su ya amplia red de oficinas en Málaga.

La apertura no es casual ni improvisada. Responde a una demanda real y creciente de abogados en Alhaurín el Grande capaces de ofrecer asesoramiento de calidad sin que los vecinos tengan que desplazarse a la capital. Rojano Vera Abogados lleva más de dos décadas demostrando que la excelencia jurídica no tiene por qué estar reñida con la cercanía, y la nueva sede en la calle Gerald Brenan 43 es la expresión más clara de ese compromiso con el territorio.

Un despacho que ha hecho de la proximidad su seña de identidad

Rojano Vera Abogados nació en Málaga con una vocación clara: ser el despacho al que los ciudadanos acuden cuando los problemas son serios y las soluciones no admiten improvisación. Con sedes en Málaga centro, Teatinos, Cártama, Fuengirola y Vélez-Málaga, el despacho ha ido tejiendo durante más de veinte años una red de proximidad que responde a una convicción firme: el acceso a una defensa jurídica de primera línea no debería depender de dónde vive cada persona. Ahora, esa red se extiende al Valle del Guadalhorce con la apertura de la nueva oficina en Alhaurín el Grande.

El modelo de trabajo del despacho se basa en equipos especializados por áreas, lo que permite que cada caso sea atendido por el profesional con mayor conocimiento en la materia concreta. No hay generalistas que lo abarcan todo sin profundizar en nada. Hay especialistas que conocen en profundidad cada rama del derecho y que trasladan ese conocimiento a cada consulta, cada negociación y a cada procedimiento judicial. Es la diferencia entre un servicio legal y un servicio legal de calidad.

Derecho laboral y derecho de familia: las dos áreas clave para Alhaurín el Grande

La nueva sede atenderá todas las áreas de práctica del despacho, pero dos de ellas cobran especial relevancia en un municipio con el perfil económico y social de Alhaurín el Grande. La primera es el derecho laboral. En un entorno con tejido empresarial diverso, trabajadores autónomos, empleados de pequeñas y medianas empresas y una actividad agrícola e industrial significativa, los conflictos laborales son una realidad cotidiana que no siempre encuentra respuesta jurídica adecuada cerca de casa. Contar con un abogado laboralista en Alhaurín el Grande de primer nivel, sin necesidad de desplazarse a Málaga capital, cambia radicalmente las posibilidades de trabajadores y empresas que se enfrentan a despidos, reclamaciones de cantidad, accidentes laborales o modificaciones sustanciales de sus condiciones de trabajo.

La segunda área de máxima demanda es el derecho de familia. Divorcios, separaciones, custodias y pensiones de alimentos entre otros, son situaciones que no entienden de geografías ni de tamaños de municipio. Ocurren en Alhaurín el Grande con la misma frecuencia que en cualquier ciudad, y sus consecuencias son igual de profundas para quienes las viven. Disponer de un abogado de familia en Alhaurín el Grande especializado, con la experiencia acumulada de Rojano Vera en cientos de procedimientos familiares, representa una garantía de que el proceso se gestionará con la máxima profesionalidad y con el menor coste emocional posible para todas las partes implicadas.

La expansión que consolida el liderazgo provincial

La apertura en Alhaurín el Grande no es un movimiento aislado sino la continuación lógica de una estrategia de expansión que ya demostró su acierto con la llegada a Vélez-Málaga. Aquella apertura permitió al despacho acercarse a la Axarquía y dar servicio a una comarca con necesidades jurídicas propias y escasa oferta de despachos de primer nivel. El resultado fue una acogida que confirmó lo que Rojano Vera ya sabía: que cuando un despacho serio llega a un territorio que no estaba bien atendido, la respuesta de los ciudadanos es inmediata.

Con Alhaurín el Grande, el despacho repite la apuesta por el Valle del Guadalhorce, una comarca dinámica con una identidad propia y una población que merece el mismo nivel de asesoramiento jurídico que los habitantes de la capital. Extranjería, derecho laboral y penal, derecho inmobiliario,Derecho de Familia, Ley de Segunda Oportunidad, accidentes de tráfico, herencias y testamentos: todas las áreas están cubiertas por especialistas que trabajan de forma coordinada para ofrecer al cliente una visión integral de su situación legal y las mejores alternativas para resolverla.

Atención presencial y online desde el primer día

La nueva sede de la calle Gerald Brenan, 43 en Alhaurín el Grande abre con atención presencial para quienes prefieren el trato directo, pero también con todas las herramientas digitales que el despacho ha desarrollado para atender a clientes de toda la provincia. Videollamada, WhatsApp y correo electrónico permiten gestionar consultas, enviar documentación y hacer seguimiento de los expedientes sin necesidad de acudir físicamente a la oficina, una opción especialmente valorada en situaciones urgentes o cuando las circunstancias personales dificultan el desplazamiento.

La primera consulta es gratuita y sin compromiso. Una conversación inicial con uno de los abogados del equipo permite conocer la situación concreta del cliente, evaluar la viabilidad de las opciones disponibles y trazar una estrategia de actuación clara antes de dar ningún paso. Es el punto de partida que Rojano Vera Abogados ofrece ahora a todos los vecinos de Alhaurín el Grande y del Valle del Guadalhorce.

Más información en rojanovera.com

Rojano Vera Abogados y Asesores — Alhaurín el Grande

Gerald Brenan, 43, 29120 Alhaurín el Grande, Málaga

Teléfono: 951 833 776 · WhatsApp: 670 30 10 30

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