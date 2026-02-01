El salón de actos del Centro Cultural se ha llenado para asistir a la primera representación de esta nueva edición, a cargo de la compañía Voila Producciones. Las localidades para el resto de obras se pueden adquirir en Mientrada.net

El Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’ se llenó de risas, aplausos y asombro en el arranque del XX Ciclo de Teatro Infantil, que tuvo como protagonista la obra “Lua”, de la compañía Voila Producciones. El evento se convirtió en una cita destacada para las familias del municipio, que acudieron para disfrutar de una propuesta escénica pensada especialmente para el público más joven.

La representación conquistó a niños y adultos gracias a una cuidada puesta en escena, una narrativa sensible y un lenguaje visual y corporal que conectó desde el primer momento con los más pequeños. A través de la fantasía y la emoción, la obra invita a reflexionar sobre valores como la imaginación, la amistad y el descubrimiento del mundo, manteniendo la atención del público durante toda la función.

Desde el Área de Cultura reafirmaron su compromiso con la promoción de la cultura infantil y el teatro familiar. Además, también se valoró muy positivamente la acogida del público y la calidad artística de Voila Producciones, destacando el entusiasmo de los más pequeños como el mejor indicador del éxito de la actividad.

Con esta propuesta, el Ciclo de Teatro Infantil comienza una edición marcada por la participación y el interés del público. Las próxima citas tendrá lugar el 7 de febrero con ‘Bunji, la pequeña koala’; el 14 de febrero con ‘Sin palabras, se las llevó el aire…’ y finalizará el sábado 21 de febrero con ‘El fantástico viaje de Jonás el espermatozoide’.