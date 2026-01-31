El solemne acto ha tenido lugar en la Casa de la Juventud y en esta edición los galardonados han sido el catedrático e impulsor del Ciclo de Música de Cámara Antonio Heredia Bayona, la empresa Electro Cuenca, el Grupo Parroquial de Jesús Caído y la Amargura y el diseñador Álvaro Calafat

La Asociación Folclórico-Cultural Solera de Alhaurín de la Torre celebró este sábado la trigésima edición de la gala de los Premios Alhaurinos del Año, una cita ya plenamente consolidada como uno de los eventos más emblemáticos de la agenda cultural del municipio. El acto tuvo lugar en la Casa de la Juventud y contó con la colaboración del Ayuntamiento. El alcalde, Joaquín Villanova, asistió al evento acompañado por varios miembros de la Corporación Municipal.

La gala, que registró una notable afluencia de público, volvió a servir como reconocimiento al trabajo, el esfuerzo y la dedicación de personas, empresas y colectivos estrechamente vinculados a la vida social, cultural y económica de Alhaurín de la Torre. Desde hace tres décadas, estos galardones ponen en valor la contribución de quienes ayudan a impulsar el desarrollo y el prestigio del municipio.

En esta edición tan especial, el premio Alhaurino del Año fue concedido al científico y catedrático universitario Antonio Heredia Bayona, impulsor y coordinador del Ciclo de Conciertos de Música de Cámara de Alhaurín, una iniciativa cultural que se celebra desde hace más de veinte años y que se ha convertido en un referente a nivel provincial.

El reconocimiento a Empresa del Año recayó en Electro Cuenca, un negocio con 45 años de trayectoria en los sectores de los electrodomésticos y las comunicaciones, destacado por su fuerte arraigo local y su capacidad de adaptación a lo largo de varias generaciones.

El galardón al Colectivo del Año fue otorgado al Grupo Parroquial de Jesús Caído y María Santísima de la Amargura, por su labor social y su implicación en la vida religiosa y cultural del municipio. Por su parte, el premio Amigo con Solera distinguió al antiguo grupo de baile de la propia asociación Solera, en reconocimiento a su aportación histórica a la difusión del folclore local.

Finalmente, en la categoría de Joven Promesa Alhaurina —la más reciente de estos premios—, el reconocimiento fue para el diseñador de moda Álvaro Calafat, cuya proyección profesional ha llevado el nombre de Alhaurín de la Torre más allá del ámbito local.

Durante el acto, la Asociación Solera quiso subrayar el significado especial de esta 30ª edición y agradecer el apoyo continuado del Ayuntamiento, de los premiados y del público, reafirmando su compromiso de seguir trabajando en favor de la cultura y las tradiciones del municipio.

Por último, el alcalde Joaquín Villanova anunció que llevará al próximo pleno municipal la propuesta para nombrar hijo adoptivo de Alhaurín de la Torre al galardonado de este año Antonio Heredia.