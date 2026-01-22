Todas las ofertas son de empresas oficiales y han sido contrastadas:



DomusVi selecciona enfermero/a para su centro residencial Fuentesol en Alhaurín de la Torre

La red de servicios sociosanitarios DomusVi ha abierto una vacante para incorporar a un enfermero o enfermera (DUE) en su residencia Fuentesol, ubicada en Alhaurín de la Torre. Las funciones principales incluyen la valoración de ingresos, administración de medicación y seguimiento de planes paliativos. Se requiere Grado o Diplomatura en Enfermería. La compañía ofrece un contrato indefinido a jornada completa con turnos rotativos de mañana y tarde, además de beneficios sociales y formación continua en un entorno de cuidado humanizado.

Oferta de empleo encontrada en el portal de empleo de DomusVi

Url para visitar la oferta de trabajo:

https://empleo.domusvi.es/jobs/enfermero-a-due-centro-residencial-domusvi-fuentesol-491dd0fd-1926-4377-8f4d-1edcf84c3113

El Servicio Andaluz de Empleo busca conductor de camión para transporte nacional en Alhaurín de la Torre

El Servicio Andaluz de Empleo (SAE) gestiona una vacante para un conductor de camión de gran tonelaje con base en Alhaurín de la Torre para rutas nacionales. El profesional se encargará del transporte de mercancías por el territorio español, asegurando la integridad de la carga y el cumplimiento de la normativa de tiempos de conducción. Es imprescindible el permiso C+E, el CAP en vigor y tarjeta de tacógrafo. Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa con una retribución mensual de 1.937 euros brutos.

Oferta gestionada por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE)

Url para visitar la oferta de trabajo:

https://saempleo.es/ags/candidaturas/lista-ofertas-publicas/detalle-oferta?ofertaId=01-2026-956&origin=portal-candidatura

Una empresa de alimentación del Polígono Guadalhorce busca repartidor

Una compañía del sector alimentario situada en las proximidades de Alhaurín de la Torre solicita un repartidor con experiencia para incorporación inmediata. El puesto ofrece una jornada laboral de lunes a viernes, centrada en la distribución de productos en el área metropolitana de Málaga. Se busca un perfil con agilidad en el reparto, conocimiento de las rutas locales y buen trato al cliente final. El contrato es de jornada completa, garantizando estabilidad en un sector esencial que opera desde uno de los núcleos logísticos más activos.

Oferta de empleo publicada en Tablondeanuncios.com

Url para visitar la oferta de trabajo:

https://www.tablondeanuncios.com/trabajo-repartidores/repartidor_con_experiencia_-5239046.htm

Indie Campers selecciona técnico de autocaravanas en Alhaurín de la Torre

La firma Indie Campers solicita un técnico para su centro de operaciones local. El perfil debe ser capaz de diagnosticar y reparar sistemas mecánicos y específicos de viviendas rodantes (agua, gas, electricidad). Además de las labores de taller, el puesto colabora en la preparación de vehículos y recepción de clientes internacionales, por lo que se requiere un nivel básico de inglés. Se ofrece contrato fijo discontinuo a jornada completa con un salario bruto anual de hasta 22.000 euros, integrándose en un equipo joven y en plena expansión.

Oferta de empleo publicada en Infojobs

Url para visitar la oferta de trabajo:

https://www.infojobs.net/alhaurin-de-la-torre/tecnico-autocaravanas/of-if8a85ffc784ff6a63e23bcd6ec616b

Una multinacional agrícola busca técnico de operaciones en Alhaurín de la Torre

Una empresa líder en producción agrícola busca un ingeniero agrónomo o técnico agrícola para su sucursal en el municipio. Las tareas incluyen el control de riego, abonado, tratamientos fitosanitarios y la firma de cuadernos de campo. La oferta incluye contrato indefinido, coche de empresa, smartphone y ordenador portátil, en una compañía con fuerte proyección internacional y enfoque en la innovación de cultivos y distribución de calidad.

Oferta de empleo encontrada en LinkedIn

Url para visitar la oferta de trabajo:

https://www.linkedin.com/jobs/view/4364282558/

Hierros Manzano selecciona administrativo/a comercial en Alhaurín de la Torre

La veterana empresa del sector de la construcción Hierros Manzano busca un perfil administrativo con dotes comerciales para sus instalaciones en el municipio. Las tareas comprenden la gestión documental (facturas, presupuestos y albaranes) y la atención multicanal al cliente. Se requiere una persona organizada con al menos un año de experiencia. La oferta incluye estabilidad con un contrato indefinido, jornada completa y un salario de 1.500 euros brutos mensuales, en un ambiente de trabajo respaldado por 30 años de experiencia en el mercado.

Oferta de empleo encontrada en Infojobs

Url para visitar la oferta de trabajo:

https://www.infojobs.net/alhaurin-de-la-torre/administrativo/of-i280353894e465c986b4c31af598faf