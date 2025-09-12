La Junta de Andalucía confirma que las aves halladas en el Parque de Huelin murieron por el virus de la Enfermedad de Newcastle. Se descarta gripe aviar y el riesgo para personas es mínimo.

El Centro de Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre de Andalucía (CAD) informa que el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete ha determinado que la muerte de varios ejemplares recogidos en el Parque de Huelin (Málaga) se debe al virus de la Enfermedad de Newcastle, quedando descartado el posible foco de gripe aviar.

¿Qué implica este resultado?

Se trata de una zoonosis leve y frecuente , que en anteriores ocasiones ya ha afectado a parques urbanos andaluces, incluido el de Huelin.

El riesgo para la población es mínimo: la manipulación directa de un ave muerta podría ocasionar, en casos esporádicos, queratoconjuntivitis si la persona se frota los ojos tras el contacto.

Recomendación a la ciudadanía

La Junta de Andalucía insiste en no tocar aves muertas o moribundas encontradas en espacios públicos y en dar aviso a los servicios municipales o a los teléfonos oficiales de emergencias.

Antecedentes en Andalucía

El virus de la Enfermedad de Newcastle se ha detectado en años anteriores en aves silvestres de distintas provincias andaluzas, afectando mayoritariamente a tórtolas turcas.

Muestras analizadas en este episodio

Se analizaron cuatro ejemplares: