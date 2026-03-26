El Ayuntamiento ha adquirido 35 radiotransmisores para empezar a usar la banda UHF, más estable y mejor adaptada a zonas urbanas. También se ha instalado una nueva emisora provincial de 112 para situaciones de emergencia o caídas de la red

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha adquirido una serie de equipos para modernizar y renovar el sistema interno de comunicaciones de la Policía Local de cara a facilitar el trabajo de los agentes y oficiales y ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía.

Por un lado, se va a sustituir el sistema de radiofrecuencia, pasando de VHF a UHF. Para ello, se han adquirido un total de 35 radiotransmisores que usan la llamada frecuencia ultraalta (UHF), mejor adaptada a ciudades y zonas urbanas, más estable y más eficaz en determinadas comunicaciones al tratarse de ondas más cortas que atraviesan más fácilmente muros y obstáculos.

Una vez recibidos los equipos se realizará el correspondiente trabajo de configuración para su puesta en servicio en breve y que todos los policías cuenten con su radiotransmisor.

Por otro lado, se ha instalado en la sede de la Jefatura un nuevo ‘rack’ de telecomunicaciones que agrupa todos los ‘switch’ y equipos electrónicos y de radio. Por último, se ha instalado una nueva emisora del 112 provincial para mejorar las comunicaciones con el servicio dependiente de la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía, especialmente en situaciones de urgencia o de caídas de la red.