La organización y el Ayuntamiento colaboran en el municipio en proyectos de atención a personas en situación de pobreza crónica, de fomento de la empleabilidad o de reducción de la brecha digital, entre otras iniciativas

Cruz Roja ha hecho balance de su actividad social en Alhaurín de la Torre, localidad en la que desarrolla proyectos de ayuda a personas en situación de extrema vulnerabilidad o de fomento de la empleabilidad y de la reducción de la brecha digital, en colaboración con el Ayuntamiento a través del Área de Asuntos Sociales.

El coordinador provincial, Samuel Linares, junto con la concejala María del Carmen Molina, se encargaron de dar a conocer y explicar las iniciativas.

– Proyecto de ‘Apoyo integral a personas en situación de pobreza crónica’

Cruz Roja realiza un trabajo conjunto con los Servicios Sociales Comunitarios de Alhaurín de la Torre, con el objetivo de incrementar el nivel de empleabilidad de familias en situación de exclusión, de conectar a las personas usuarias sobre sus potencialidades personales y de informar sobre los recursos y oportunidades que brinda el entorno.

Se han atendido desde este proyecto a 499 personas a través de gestiones del Ingreso Mínimo Vital, sesiones de mejora de competencias emocionales, sociales y prelaborales, talleres de digitalización informática (certificado digital, formación básica en móviles, inteligencia artificial…), talleres sobre corresponsabilidad familiar, etcétera.

– Proyecto ‘Integrales para la inserción laboral’

Es un proyecto diseñado para brindar apoyo integral a las personas que tienen más difícil el acceso al mercado laboral, con el objetivo principal de facilitar su inserción laboral y mejorar su calidad de vida. El Plan de Empleo de Cruz Roja atendió a 223 personas el año pasado, de las cuales un 80% son mujeres.



Se ofrece formación personalizada para destacar en el mercado laboral, acompañamiento para potenciar habilidades personales y definir un itinerario profesional individualizado, y apoyo en la inserción laboral. Se han realizado acciones formativas de atención sociosanitaria, de servicios polivalentes de limpieza y mantenimiento en edificios y comunidades, de personal polivalente de supermercado, de instalador de fibra óptica o de carnicería y productos frescos…

En la actualidad, de las participantes en el Plan de Empleo de Cruz Roja desde febrero de 2024 han conseguido la inserción laboral 41 personas.

– Proyecto ‘Click A’

Desde este proyecto de Cruz Roja se han atendido a 110 personas usuarias con actividades relacionadas con la digitalización informática, ciberseguridad, obtención del certificado digital, búsqueda activa de empleo, uso positivo de las nuevas tecnologías, banca electrónica, etc.

– Voluntariado

Cruz Roja destaca que sin la colaboración de voluntarios y voluntarias de Cruz Roja, la ejecución de las actividades desarrolladas en la delegación local no habría sido posible de manera eficiente. Un total de 22 personas participaron activamente en las diversas iniciativas, sumando casi 800 horas de voluntariado.

Por otro lado, durante el mes de octubre se han planificado talleres de gestión emocional, higiene del sueño y sexualidad. La concejala de Asuntos Sociales ha agradecido el trabajo que realiza todo el equipo de la organización en Alhaurín de la Torre y ha recordado que la ciudadanía puede informarse en su sede situada en la calle Caldera, junto al Centro de Servicios Sociales Comunitarios.