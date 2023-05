Dorantes y Kurt Elling, platos fuertes de la XXVI edición del Portón del Jazz

Ads

La banda Brooklyn Funk Essentials y Jazzmeia Horn completan el programa del festival de este año, que se presentó este viernes junto con el cartel anunciador, obra del pintor José Antonio Diazdel. El acto tuvo lugar por primera vez en la plaza de los Regulares y estuvo amenizado por el grupo malagueño Wasabi Cru

La edición número 26 del emblemático Portón del Jazz que organiza el Área de Cultura del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha echado a andar este viernes con la presentación del cartel anunciador, obra del artista alhaurino José Antonio Diazdel, y del plantel de artistas que conforman el programa de este año.

El acto ha estrenado ubicación y se ha llevado a cabo en la Plaza de los Regulares, junto al Centro del Mayor ‘San Sebastián’, y a él han acudido el alcalde, Joaquín Villanova, y el concejal de Cultura, Andrés García, así como otros miembros de la Corporación Municipal y numerosos vecinos que han disfrutado de una agradable velada que además ha contado con la actuación del grupo malagueño de jazz Wasabi Cru.

El momento estelar llegaba con el descubrimiento del cartel, una pintura realizada otra edición más por el afamado pintor José Antonio Diazdel, que sigue fiel a su estilo. Diazdel señaló que esta vez ha reflejado los jardines del Portón después de representar todos los instrumentos que están relacionados con la música jazz a lo largo de los 25 años anteriores.

Posteriormente, la promotora de Xenia Producciones, Yesenia Zambrano, ha desgranado el programa de actuaciones que se va a poder disfrutar en el Auditorio de la Finca El Portón los viernes 30 de junio y 7, 14 y 21 de julio a partir de las 22 horas. El ciclo lo abrirá el 30 de junio la cantante americana Jazzmeia Horn; el viernes 7 de julio será el turno de Brooklyn Funk Essentials que se ha establecido como un proyecto audaz que fusiona soul, hip-hop, jazz, house, palabras habladas y, por supuesto, funk. El día 14 de julio llega una de las estrellas de este año como es el pianista Dorantes, que fusiona su piano flamenco con las músicas contemporáneas del mundo. El cierre será el viernes 21 con el internacionalmente conocido y ganador de dos premios Grammys, Kurt Elling, esta vez en alianza con el guitarrista Charlie Hunter, con quien grabó el álbum ‘Superblue’.

Las entradas tienen un precio de 20€ y se podrán adquirir tanto en la Finca El Portón en su horario de apertura como en la web Mientrada.net.

Tanto el alcalde como el edil de Cultura destacaron «el plantel tan potente» de este año a lo que Villanova añadió «la variedad» en artistas y estilos dentro del jazz. Andrés García afirmó que es un programa «pensado para todos los gustos» y animó a seguir llenando El Portón como las anteriores ediciones porque «el jazz tiene mucha vida y recorrido por delante en nuestro municipio».

SOBRE LOS ARTISTAS Y GRUPOS

Jazmeia Horn:

Nacida en Dallas, Texas, en 1991. Ganadora en 2015 del Thelonious Monk International Vocal Jazz Competition y en 2013 del Sarah Vaughan International Jazz Vocal Competition, Jazzmeia posee un nombre que habla por sí mismo sobre su auténtica esencia.

Desde Dallas (Texas), su reputación de artista emergente (“Rising Star) no tardó en llegar a Nueva York. Deseosa de iniciar su carrera como solista se trasladó a Nueva York en 2009 para graduarse en The New School for Jazz and Contemporary Music, y pronto comenzó a actuar como sidewoman con destacados músicos: Winard Harper, Junior Mance, Billy Harper, alumnos del Lincoln Center, Vincent Gardner, Delfeayo Marsalis, Mike LeDonne, Peter Bernstein, Johnny O”Neal, Vincent Herring, Kirk Lightsey, Frank Wess y Ellis Marsalis.

Al poco empezó a aparecer en importantes festivales internacionales de jazz y en míticos clubes como Lenox Lounge o Bill”s Place. Además de los premios citados ha recibido otras distinciones como los premios concedidos por la revista Downbeat (Student Music Award Recipient 2008 y 2009); el Best Vocal Jazz Soloist Winner 2010; en 2013 el Betty Carter Jazz Ahead Program at The Kennedy Center (Washington D.C.), en 2012 el Rising Star Award de la Sarah Vaughan International Vocal Jazz Competition, fue finalista de la MidAtlantic Jazz Vocal Competition en 2014 y en 2015 el premio de la XVI Annual Central Brooklyn Jazz Consortium”s Young Lioness. En la actualidad imparte clases de jazz en el NJPAC Well’s Fargo (Programa de Jazz para jóvenes) y en Jazz In The Schools Program in Newark (New Jersey).

Brooklyn Funk Essentials:

Ha estado presentando su marca única de funk ecléctico a audiencias exultantes de todo el mundo desde principios de los noventa. Concebido originalmente durante una serie de jam sessions de estudio por los productores Arthur Baker y Lati Kronlund, el grupo estelar de músicos, cantantes, DJ y poetas provenientes de diferentes partes del mundo, pronto se convirtieron en habituales de la vibrante escena de clubes de Nueva York, mezclando su funk con jazz, hip-hop, música latina, soul y dub, todo en un feroz festival de funk.

Una carrera que se extiende por tres décadas, Brooklyn Funk Essentials se ha establecido como un proyecto audaz que fusiona soul, hip-hop, jazz, house, palabras habladas y, por supuesto, Funk. Entre la grabación de siete álbumes de estudio, los Essentials se han ganado una reputación como artistas absolutamente eléctricos, estimulando a su base de fans leales y adoradores con actuaciones en todos los continentes.

En 2016, la leyenda del house británico Alison Limerick se convirtió en la nueva cantante principal de la banda, un deber que comparte con el miembro de mucho tiempo, el jamaiquino Desmond Foster , quien también es el guitarrista del grupo. Hux Nettermalm toca la batería con el líder de la banda Lati Kronlund en el bajo y Kristoffer Wallman detrás de los teclados. La sección de vientos está dirigida por el joven trombonista sueco Ebba Åsman.

Dorantes:

Este pianista nacido en Lebrija (Sevilla) pertenece a una familia arraigada en el flamenco en el cual se ha hecho un nombre con el uso de su piano, algo hasta ese momento ajeno al cante flamenco. Fue incorporando nuevos ritmos como el jazz y la música clásica a su repertorio y en 2012 clausuró el Festival de Jazz de Montreal con gran éxito.

Con numerosos premios y reconocimientos a sus espaldas, Dorantes tiene siete trabajos discográficos, el último en 2022 titulado ‘Identidad’ con el que celebra 20 años de carrera en la música.

Kurt Elling «Superblue» feat Charlie Hunter:

Reconocido por su singular combinación de swing robusto y perspicacia poética, el dos veces ganador de premios GRAMMY, Kurt Elling, se ha asegurado un lugar entre los vocalistas de jazz más importantes del mundo. El New York Times proclamó a Elling «el vocalista masculino más destacado de nuestro tiempo». A lo largo de veinticinco años de giras y grabaciones, Elling ha ganado tres Prix du Jazz Vocal (Francia), dos premios Echo alemanes, dos premios Edison holandeses, y ha sido nominado a un premio GRAMMY quince veces.

Lleva 14 años encabezando las encuestas de los críticos y lectores de DownBeat, y ha ganado doce premios de los periodistas de jazz como ‘Vocalista masculino del año’. La voz de Kurt Elling es reconocible al instante, abrazando a los oyentes con su cálido y rico barítono y recorriendo toda su gama de cuatro octavas como improvisador virtuoso y narrador convincente.

The Guardian (Reino Unido) ha calificado a Kurt Elling como «una especie de Sinatra con superpoderes» y «uno de los mejores vocalistas de jazz de todos los tiempos».

