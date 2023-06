La Vuelta Ciclista a Andalucía Elite Women arrancó este miércoles con una bellísima etapa entre Alcalá la Real y La Zubia con victoria para Tamara Dronova-Balabolina (Israel – Premier Tech Roland) por delante de Linda Zanetti (UAE Development Team) y Michaela Drummond (Farto – BTC). Dronova-Balabolina es la primera líder de esta Ruta del Sol femenina que mañana jueves encarará su segunda etapa, partiendo desde la localidad granadina de Salobreña para terminar en Cómpeta, en el interior de la provincia de Málaga, tras casi 15 kilómetros de ascensión.

Un pelotón de 111 corredoras partió este miércoles en torno a las 12:00 desde Alcalá la Real para disputar la primera etapa de la segunda edición de la Ruta del Sol – Vuelta Ciclista a Andalucía Elite Women, con meta en el municipio granadino de La Zubia tras 116,9 kilómetros de recorrido ondulado. La prueba discurrió a un ritmo elevado en su primera hora, a 40 km/h de media, lo cual impidió que cuajara ninguna escapada en los compases iniciales. Alicia González (Movistar Team) encabezó al pelotón al paso por la meta volante de Íllora (MV, km 26,5).

Entrada la segunda hora de competición, el terreno se tornó rompepiernas. Ana Sanabria (Colombia Pacto por el Deporte) ensayó una escapada en solitario que le permitió franquear la cima del Alto de Cacín (3ª, km 68,1) con 1’00” de ventaja sobre un pelotón cada vez más diezmado. La fugada fue atrapada por el grupo principal durante la subida al Alto de Ventas de Huelma (3ª, km 79,8). Lo coronó en cabeza Jessenia Meneses (Colombia Pacto por el Deporte), liderando un fragmentado lote que se reagruparía en la bajada hacia Ventas de Huelma (MV, km 87,5), cuya meta volante atravesó en primera posición Maëva Squiban (Stade Rochelais Charente-Maritime).

El pelotón encaró compacto los 30 kilómetros finales. La burgalesa Sara Martín (Movistar Team) aprovechó la meta volante de Otura (MV, km 107) para sumar tres segundos de bonificación de cara a la general. La etapa acababa con una travesía revirada pasando por Otura, Dílar y Gójar hasta llegar a La Zubia, con una recta de meta situada en las primeras estribaciones de la ascensión a Cumbres Verdes. El equipo Israel – Premier Tech Roland, uno de los más presentes en los puestos cabeceros a lo largo de la jornada, fue el encargado de lanzar la llegada para una Dronova-Balabolina que se impuso con holgura en el repecho definitivo.

Declaraciones

Tamara Dronova-Balabolina (Israel – Premier Tech Roland; ganadora de la etapa y primera líder de la general): “Estoy muy feliz porque ésta es mi primera victoria de siempre. Estoy muy agradecida a mis compañeras por su gran trabajo a lo largo de la etapa. Incluso me lanzaron formando un ‘treno’ en el último kilómetro, lo cual fue de gran ayuda para conseguir el triunfo. Voy a intentar ir a por la general, pero si no lo consigo me centraré en buscar otra victoria de etapa”.

Sara Martín (Movistar Team; 7ª y mejor española): “Ha sido una etapa bastante completa, con un par de subidas que podían romperla. Finalmente todo se ha resuelto en una llegada masiva, pese a lo revirado de los kilómetros finales. Me he quedado un poco cerrada en el sprint y no he podido estar tan adelante como me gustaría. No obstante, estamos satisfechas porque lo hemos peleado… y quedan días por delante”.