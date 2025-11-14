Esta medida beneficiará al alumnado de 11 ciclos formativos y cursos de especialización

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional destina 199.161,11 euros a actuaciones de conectividad y equipamiento necesarias para el desarrollo de la actividad docente en centros públicos que este año estrenan nuevas enseñanzas o grupos de Formación Profesional en la provincia de Málaga.

Esta medida beneficiará a 9 centros docentes malagueños, con el objetivo de proporcionar los materiales y recursos necesarios que garanticen una formación de calidad para el alumnado. En toda Andalucía la inversión destinada es de 1,3 millones de euros que beneficiará a 66 centros y 73 enseñanzas, 23 de ellas correspondientes a cursos de especialización.

De los 11 ciclos y cursos de especialización que serán equipados en la provincia, destacan aquellos implantados por primera vez este curso en Andalucía: Comercio Electrónico (IES Miguel Romero Esteo, Málaga); Robótica Colaborativa (IES Politécnico Jesús Marín de Málaga); Desarrollo de Aplicaciones en Lenguaje Python (CPIFP Alan Turing de Málaga) y el curso de Inspección Técnica y Peritación de Siniestros en Vehículos (IES Playamar de Torremolinos).

El resto de enseñanzas que recibirán una dotación económica para conectividad y equipamiento pertenecen a familias profesionales de sectores que impulsan la modernización y la digitalización del tejido productivo, como Informática y Comunicaciones, Comercio y Marketing o Electricidad y Electrónica. Concretamente los Curso de Especialización de Grado Superior de Mantenimiento y Seguridad en Sistemas de Vehículos Híbridos y Eléctricos (IES La Rosaleda de Málaga e IES Playamar de Torremolinos) y Aeronaves Pilotadas de Forma Remota – Drones (IES Politécnico Jesús Marín, Málaga); Grado Superior en Comercio Internacional (IES Pedro Espinosa de Antequera) y en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados (IES Antonio Gala de Alhaurín el Grande); y Grado Básico en Informática de Oficina (IES Belén, Málaga). Por último, se aportará equipamiento a ciclos de la familia de Agraria vinculados a sectores tradicionales, como el grado básico de Agrojardinería y Composiciones Florales en el IES El Almíjar en Cómpeta.