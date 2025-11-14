(PSOE) David Márquez: “Al señor Villanova no le interesa que hablemos de la seguridad del municipio”

El portavoz del PSOE en Alhaurín de la Torre, David Márquez, ha criticado al alcalde, Joaquín Villanova, por “menospreciar” a la Policía Local. Durante el pleno municipal celebrado hoy, ha lamentado que el equipo de gobierno del PP haya rechazado debatir una moción de urgencia presentada por los socialistas para incrementar el número de agentes en el municipio.

En el propio pleno, un representante de la Policía Local ha advertido de la “inseguridad” existente en Alhaurín de la Torre, ha pedido “respeto” y que se valore el trabajo del cuerpo, y ha reclamado al regidor que se siente a negociar el convenio. Lejos de atender estas peticiones, el alcalde ha condenado públicamente las palabras del representante policial.

“Los agentes aquí presentes merecen que se debata esta moción. Es difícil dar la cara en Alhaurín de la Torre porque siempre hay pequeñas represalias. Ya está bien de menospreciar a la Policía Local, que es lo que se ha venido haciendo durante años”, ha dicho Márquez durante su intervención. Asimismo, ha señalado que el alcalde “no ha querido traer al pleno la moción porque no le interesa que hablemos de la seguridad en Alhaurín de la Torre”.

Márquez ha subrayado que el principal problema es el insuficiente número de efectivos. “Según la Unión Europea o la Federación Española de Municipios deberían ser entre 69 y 88 agentes de Policía Local. Y aquí no pasamos de 30”, ha detallado.