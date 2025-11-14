(PSOE) David Márquez: “Al señor Villanova no le interesa que hablemos de la seguridad del municipio”

El portavoz del PSOE en Alhaurín de la Torre, David Márquez, ha criticado al alcalde, Joaquín Villanova, por “menospreciar” a la Policía Local. Durante el pleno municipal celebrado hoy, ha lamentado que el equipo de gobierno del PP haya rechazado debatir una moción de urgencia presentada por los socialistas para incrementar el número de agentes en el municipio.

En el propio pleno, un representante de la Policía Local ha advertido de la “inseguridad” existente en Alhaurín de la Torre, ha pedido “respeto” y que se valore el trabajo del cuerpo, y ha reclamado al regidor que se siente a negociar el convenio. Lejos de atender estas peticiones, el alcalde ha condenado públicamente las palabras del representante policial.

“Los agentes aquí presentes merecen que se debata esta moción. Es difícil dar la cara en Alhaurín de la Torre porque siempre hay pequeñas represalias. Ya está bien de menospreciar a la Policía Local, que es lo que se ha venido haciendo durante años”, ha dicho Márquez durante su intervención. Asimismo, ha señalado que el alcalde “no ha querido traer al pleno la moción porque no le interesa que hablemos de la seguridad en Alhaurín de la Torre”.

Márquez ha subrayado que el principal problema es el insuficiente número de efectivos. “Según la Unión Europea o la Federación Española de Municipios deberían ser entre 69 y 88 agentes de Policía Local. Y aquí no pasamos de 30”, ha detallado.

Artículos relacionadosMás del autor

Formación y Educación

Educación destina cerca de 200.000 euros para equipamiento y conectividad de centros de FP en Málaga que estrenan ciclos este curso

Alhaurín el Grande

La Diputación continúa la mejora de la carretera entre Alhaurín de la Torre y Alhaurín el Grande con una inversión de 238.000 euros

Asociación de Prensa Málaga

Rosa María Calaf reclama en Málaga un periodismo libre y con enfoque de género en el arranque de la campaña del 25N de la...

AECC

El SAS y la AECC firman un proyecto pionero de acompañamiento a mujeres en el programa andaluz de cribado de cáncer de mama

Alhaurín de la Torre

El Ayuntamiento decreta un día de luto oficial por el fallecimiento de Fosforito

Empleo

Listado con las ofertas de empleo que se han publicado en Alhaurín de la Torre y cercanías a 13 de noviembre

La Diputación dedicará a Fosforito, Medalla de Oro de la Provincia, la celebración del Día Internacional del Flamenco
Agenda Semanal

La Diputación dedicará a Fosforito, Medalla de Oro de la Provincia, la celebración del Día Internacional del Flamenco

Headline

El Presupuesto de la Junta para 2026 supera el debate de totalidad al rechazar el Parlamento las enmiendas de la oposición 

Deportes

El futbolista alhaurino Fran Castillo gana el balón de oro de 2ª RFEF y ha sido premiado por la Asociación de Futbolistas Españoles.

Cofradías

La Diputación edita el primer gran estudio sobre el perfil del cofrade malagueño

Alhaurín de la Torre

El PSOE de Alhaurín de la Torre propone igualarse en número de policías a municipios de similar población

Colaboradores

Algo más que palabras: El Espíritu Tolerante; como actitud de acercamiento