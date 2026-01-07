El guitarrista y compositor malagueño actuará el próximo 16 de enero, viernes, con un concierto acústico a beneficio de la Asociación Vites. Colabora: Área de Cultura

El Centro Cultural Vicente Aleixandre será el escenario en el que el próximo viernes, 16 de enero, se presenta el primer EP (extended play) de JDelta, nombre del proyecto en acústico del guitarrista y compositor malagueño J. Daniel Gutiérrez. Será a partir de las ocho de la tarde y a beneficio de la Asociación Vites, que es la ONG organizadora del evento, en colaboración con el Área de Cultura que dirige el edil Manuel López.

La entrada-donativo tiene un precio de cinco euros y se puede adquirir en el mismo Centro Cultural en su horario de apertura y a través de internet en la ticketera www.mientrada.net. Para todo el que no pueda acudir existe una Fila 0 en la entidad Caixabank en la cuenta ES65 2100 2582 5402 1040 6549.

Jdelta cuenta con una amplia trayectoria en grupos de pop y rock como IntheDark, Turistas y Rey Eco. El trabajo con el que se estrenó como miembro de banda fue grabado en los estudios Hollers Analog, ubicado en la capital malagueña, donde Daniel aportó voz, guitarras acústicas y arreglos de guitarra eléctrica y en el que contó con las colaboraciones de Chechu García a las percusiones y con un arreglo de Bouzouki de José Ojeda.

Este primer EP en solitario cuenta con cuatro canciones desnudas, sin artificios ni añadidos en el que la producción de Maxi Bandera ha resultado fundamental, vistiendo los temas con los elementos imprescindibles para que las letras y melodías de las composiciones sean el núcleo principal del proyecto.

Las canciones de JDelta están inspiradas en la filosofía, el cine o la literatura con ecos de folk y americana.

