Villanova se reúne con los vecinos y explica que la compañía eléctrica se ha comprometido a iniciar en unos días los trabajos y concluirlos en un plazo aproximado de un mes y medio. Ofrece la colaboración del Ayuntamiento para solucionar cuanto antes el problema

El alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, se ha reunido este lunes con vecinos de la barriada de Carranque para explicarles las gestiones realizadas por el Ayuntamiento con Endesa para solventar el problema de los cortes de luz temporales que sufre la barriada desde finales del pasado mes de diciembre.

Desde que se comunicaran estas averías, el regidor ha estado en contacto con técnicos y profesionales de la compañía eléctrica, que es la competente de las instalaciones afectadas, y ha anunciado que sus responsables se han comprometido a iniciar en unos días las obras necesarias para solucionarlo.

Fundamentalmente se trata de un problema técnico de sobrecarga debido la antigüedad y mal estado de algunos equipos, cables e infraestructuras, unas deficiencias que se han visto agravadas por el frío y las lluvias de las últimas semanas, así como por el consiguiente aumento del gasto energético.

Villanova ha detallado el proyecto que acometerá Endesa, y que debería estar terminado en un plazo aproximado de un mes y medio. Incluirá el cambio y desplazamiento de un transformador, sustitución del cableado y nuevas arquetas, entre otros trabajos técnicos para habilitar circuitos independientes y mejorar la eficiencia de la red.

El regidor ha agradecido la paciencia de los vecinos y ha expresado además que el Ayuntamiento facilitará y colaborará en todo lo necesario con la compañía energética en el desarrollo de estas obras para que las interrupciones del servicio, que se registran fundamentalmente por las tardes y por las noches, se terminen definitivamente lo antes posible.