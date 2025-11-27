Cuenta con un supermercado Lidl y tiendas de las cadenas Rossmann, Tiendanimal y Tedi. La apertura de puertas al público será este viernes 28. Promovido por Grupo López Real Inversiones, ha creado medio centenar de empleos y suma 164 aparcamientos

El alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, ha inaugurado este jueves el nuevo Parque Comercial Taralpe, situado en la zona oeste del municipio, que cuenta con un supermercado de la marca Lidl y otros tres negocios de las cadenas Rossmann, Tedi y Tiendanimal.

A la inauguración han asistido además José Luis López Fernández, presidente del Grupo López Real Inversiones, la empresa promotora del proyecto; Pablo Pacheco, director nacional de retail de este grupo; y Jesús Toro, director de Operaciones de Lidl en Andalucía, así como representantes de las demás marcas, concejales de la Corporación y vecinos en general. Para celebrar la inauguración, los promotores han organizado una merienda de churros con chocolate y actividades infantiles. La apertura al público será este viernes, 28 de noviembre.

Las obras de esta zona comercial, ubicada en la avenida Finca Taralpe, han durado prácticamente un año y responden al proyecto presentado el año pasado por Grupo López Real Inversiones S. L. y autorizado por el Ayuntamiento. Además de los mencionados establecimientos, cuenta con 164 plazas de aparcamiento, la mayoría dotadas de parasoles y cinco de ellas con puntos de recarga gratuita para vehículos eléctricos.

El parque comercial está configurado en forma de L y suma un total de cuatro locales comerciales, el mayor de ellos de algo más de 2.560 metros cuadrados, y los otros tres de 699, 598 y 415 m2 respectivamente. En total, ese han creado alrededor de medio centenar de empleos directos.

Las autoridades han recorrido las instalaciones y los diferentes locales, y han comprobado la oferta variada y de calidad en productos y servicios. Villanova ha hecho entrega de un obsequio al presidente de López Real Inversiones y a los responsables de cada una de las tiendas.

El alcalde ha destacado la importancia de esta apertura, calificándola como “una iniciativa que impulsa la economía local, fomenta el empleo y refuerza la oferta comercial del municipio”, y ha agradecido la apuesta de los promotores y de las cadenas por Alhaurín de la Torre, dedicando especialmente palabras de cariño para José Luis López Fernández.

Por su parte, en representación de Lidl, Jesús Toro ha señalado que esta inauguración “supone un paso más en la estrategia de expansión sostenible de Lidl en Andalucía, apostando por la creación de empleo y por un modelo de crecimiento respetuoso con el entorno”.

PLAN DE EXPANSIÓN DE LIDL

Desde Lidl, han enmarcado esta apertura dentro de su plan de expansión en Málaga y han cifrado en 3,2 millones de euros la inversión en obras y equipamiento del supermercado, que emplea a un total de 25 personas. El horario de apertura es de de lunes a sábado en horario ininterrumpido, de 9:00 a 22:00 horas. Además, durante el mes de diciembre abrirá también los domingos.

El supermercado dispone de una amplia sala de ventas de 1.530 m², ofreciendo “un entorno cómodo y moderno para realizar la compra”, aseguran desde la compañía. El diseño de la tienda responde a exigentes estándares de eficiencia energética, destacando la instalación de 535 m² de paneles solares en la cubierta, que proporcionan alrededor del 20 % de la energía necesaria para su funcionamiento. También cuenta con sistemas de iluminación LED y equipos de refrigeración y climatización de bajo consumo, que contribuyen a minimizar significativamente el impacto ambiental. Enmarcado en su apuesta por los productos de proximidad, el establecimiento pone a disposición de los clientes una selección de artículos de origen local.

SOBRE ROSSMANN, TEDI Y TIENDANIMAL

La de Alhaurín de la Torre es la segunda tienda de Rossmann en la provincia de Málaga. Droguería, perfumería, cosmética, higiene personal o artículos de bebé son algunas de las categorías que ofrece esta cadena, así como productos bio, nutrición deportiva, parafarmacia y alimentación, entre otros.

Tiendanimal ofrece una enorme variedad de productos con marcas de calidad, tanto para perros y gatos, como para roedores, reptiles, conejos, aves, etc. Un extenso catálogo con todo tipo de artículos de alimentación, higiene, salud, accesorios, etcétera. Este es su establecimiento número 105 en el territorio nacional.

Por su parte, Tedi está considerada como una de las tiendas de descuento de productos no alimentarios pioneras en Europa. Está especializada en artículos de papelería, manualidades, decoración, hogar, fiesta, juguetes y tendencias.