El alcalde y buena parte del Equipo de Gobierno acuden al estreno anticipado de la Navidad en la plaza de Los Regulares

Los mayores de Alhaurín de la Torre han dado la bienvenida este jueves a la Navidad con una gran zambomba en la plaza de los Regulares, ante el Centro del Mayor ‘San Sebastián’ y la posterior inauguración del Belén que puede visitarse en el hall del edificio.

El Área del Mayor que dirige Miguel Pacheco ha organizado esta divertida tarde para los mayores que han llenado la plaza para disfrutar de unas horas de música, alegría y tradición que ha contado con las actuaciones del Coro de la Alegría, Alma Morá y la Zambomba de Antonio Soto, poniendo los sones tradicionales a estas fechas.

El alcalde, Joaquín Villanova, acompañado del edil del Mayor, Miguel Pacheco, y otros miembros de la Corporación Municipal, ha acudido al evento para departir con los mayores y disfrutar de un agradable rato con ellos y posteriormente ha inaugurado el Belén que ha sido realizado por el grupo Artesanos de la Natividad que, además, cuenta con un taller cada semana en la oferta que ofrece el centro para los mayores.

Además de música, los presentes han podido disfrutar con anís, chocolate caliente y dulces típicos navideños.

El alcalde ha ensalzado la Navidad y la importancia de contar con nuestros mayores en estos días y les ha deseado a todos que disfruten de las fiestas en la mejor compañía posible. Además, ha recordado que el programa navideño incluye numerosas actividades hasta el 5 de enero para toda la familia, incluidos también los más mayores de la casa.

