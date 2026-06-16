El Ministerio de Derechos Sociales ha concedido esta distinción al trabajo de los ayuntamientos afectados por la DANA en reconocimiento a sus méritos demostrados a través de las actuaciones desplegadas como la atención inmediata y la recuperación a largo plazo

El alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, ha recogido en Madrid la llamada Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social, la máxima distinción con la que el Ministerio de Derecho Sociales reconoce la labor de entidades, profesionales e instituciones relacionadas con la acción social.

Villanova acudió en representación del Ayuntamiento con motivo de este reconocimiento que el Ministerio ha querido hacer a los servicios sociales de todos los municipios afectados por la DANA “por sus méritos demostrados a través de las múltiples actuaciones desplegadas como la atención inmediata, el apoyo psicosocial y la recuperación a largo plazo”.

El solemne acto tuvo lugar en la propia sede ministerial y contó con la presencia de numerosas autoridades. El propio ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, se refirió a los premiados como “ejemplos de solidaridad en un mundo que, a veces, parece querer hacernos olvidar que cuidar al otro y trabajar sin descanso para el progreso como sociedad es una forma posible de estar en la vida”.

Además de los citados municipios, recibieron estas cruces Óscar Moral (a título póstumo), activista por los derechos de las personas con discapacidad; la Confederación Nacional de Entidades ELA; la Fundación Gomaespuma y la Fundación Cermi Mujeres.