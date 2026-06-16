El alcalde y la concejala de Asuntos Sociales participan en el sencillo acto de clausura, tras una formación que ha sumado 600 horas, ha beneficiado a 25 personas y cuenta con acreditación oficial

El alcalde, Joaquín Villanova, y la concejala de Asuntos Sociales, María del Carmen Molina, han hecho entrega de los diplomas acreditativos a las personas participantes en el curso de Ayuda a Domicilio, una iniciativa promovida por el Área de Asuntos Sociales del Ayuntamiento con el objetivo de favorecer la inserción laboral en un sector con una creciente demanda de profesionales.

En total, 25 personas han participado en esta acción formativa, que ha sumado hasta 600 horas de formación semipresencial y que ha permitido obtener una acreditación oficial a quienes han completado satisfactoriamente el programa. Además, el curso cuenta con compromiso de contratación, lo que supone una importante oportunidad de acceso al mercado laboral para el alumnado.

La formación ha abordado contenidos relacionados con la atención y el cuidado de personas dependientes en el domicilio, el apoyo en tareas de higiene personal, alimentación y movilidad, el acompañamiento y la atención psicosocial, así como el fomento de la autonomía personal de las personas usuarias.

El curso ha sido impartido por profesionales de la empresa Sassan Formación y financiado por los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, dentro de su apuesta por promover la capacitación profesional y la creación de empleo en ámbitos de especial relevancia social.

Durante el acto, el alcalde ha resaltado la importancia de este tipo de iniciativas y recordó que desde el Ayuntamiento siempre apuestan por la formación, y siempre con el apoyo de la Junta de Andalucía. Por ello, ha animado a las posibles personas interesadas para que se inscriban en próximas ediciones, al tratarse de “un sector demandado, con futuro y pensado además para ayudar a quienes más lo necesitan”.

Las inscripciones para el próximo curso se pueden realizar hasta próximo día el 15 de julio a través del número de teléfono 622 633 090, o bien escribiendo al siguiente correo electrónico: remediosbelendelarosarueda@alhaurindelatorre.es.

El regidor también ha felicitado al alumnado por el esfuerzo realizado a lo largo de los meses de formación y subrayó el compromiso municipal con programas que contribuyen tanto a mejorar la empleabilidad de la ciudadanía como a reforzar la atención a las personas dependientes del municipio.

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