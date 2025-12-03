Joaquín Villanova ha defendido los valores de la Carta Magna, su papel “transformador” y el espíritu de consenso y entendimiento de una Transición “modélica” en una charla frente a numerosos estudiantes en el salón de actos de la Casa de la Juventud

El alumnado de Bachillerato de los institutos de Alhaurín de la Torre (Gerald Brenan, Huerta Alta y Capellanía), alrededor de 180 chicos y chicas, ha acudido este miércoles al salón de usos múltiples de la Casa de la Juventud para celebrar el Día de la Constitución en un acto en el que el alcalde, Joaquín Villanova, ha ofrecido una charla sobre la España constitucional, la Dictadura, la Transición y todo lo que ha sucedido desde 1978.

La concejala de Educación, Pilar Conde, y otros ediles de la Corporación Municipal han estado presentes en la cita y el regidor ha recordado el papel «transformador» de la Constitución en la sociedad. Asimismo ha destacado que la Transición «fue modélica y ese ejemplo se transmitió a otros países latinoamericanos» ya que fue «el entendimiento de todas las fuerzas políticas y todos juntos nos unimos para hacer que España pasara de una dictadura a una democracia no con otra Guerra Civil si no negociando, pactando y votando».

Villanova ha ilustrado la charla con fotografías y documentos gráficos y ha aportado su visión personal en base a su propio ejemplo de vida en varias etapas como sindicalista en Punto Industrial o como alcalde, diputado y senador. También ha puesto en valor algunos de los artículos de la Constitución y los derechos y obligaciones de todos los españoles, mandando el mensaje a los alumnos: «proteged la Constitución y la democracia, ya que hay lobos vestidos de cordero».

Los alumnos y alumnas han participado en el sorteo de veinte ejemplares de la Constitución de 1978 publicada por el Senado en 2004 como regalo.