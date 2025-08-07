Pablo Ángel García Villodres, de 24 años y natural de Málaga, se ha incorporado recientemente tras su formación en la Academia de Oficiales de Aranjuez. En la reunión se ha valorado la total colaboración entre el instituto armado y la Policía Local

El alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, junto con el concejal de Seguridad Ciudadana, Francisco José Sánchez, han recibido en la mañana de hoy al nuevo teniente del Puesto Principal de la Guardia Civil de Alhaurín de la Torre, Pablo Ángel García Villodres, quien se ha incorporado recientemente al cuartel del municipio. Durante la protocolaria reunión de trabajo y presentación, y acompañado por el comandante del instituto armado de Coín, Esteban Sánchez Merchán han conversado sobre los temas referentes a la seguridad ciudadana en la localidad, corroborando la excelente relación que existe entre la institución local, incluyendo al cuerpo de Policía Municipal y la Benemérita, con máxima lealtad y espíritu de colaboración.

Durante el encuentro, los mandos de la Guardia Civil han departido igualmente sobre las acciones e iniciativas que están llevando a cabo los efectivos del Instituto Armado para reforzar la seguridad en el municipio, particularmente en las labores preventivas y de investigación en las barriadas rurales y núcleos más alejados.

El regidor le ha manifestado que la Seguridad Ciudadana sigue siendo uno de los temas prioritarios en los que trabaja el Equipo de Gobierno, lo cual se traduce en que lleva años reclamando en la construcción de un nuevo cuartel para el cuerpo, para el cual ha cedido el terreno en varias ocasiones al Ministerio del Interior, sin éxito hasta el momento.