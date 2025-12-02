Los 30 participantes, jóvenes en desempleo, acaban de terminar su cualificación en Marketing Digital y Auxiliar de Comercio, sostenida con fondos europeos. Villanova ha participado en un desayuno de despedida con los chicos y chicas

La Casa de la Juventud ha acogido en las últimas semanas dos cursos de formación para un total de 30 jóvenes desempleados que han cursado Marketing Digital y Auxiliar de Comercio, ofertados por la empresa Consultores Técnicos Medioambientales apoyados con fondos europeos Next Generation.

En el mismo, estos jóvenes han recibido cualificación teórica y asesoramiento por parte de personal especializado antes y después de estas dos semanas, para guiarlos en su proceso de formación que cuenta con remuneración económica para ellos.

Este martes, con motivo de la finalización de ambos cursos, el alcalde, Joaquín Villanova, acompañado de la edil de Juventud, Iraya Villalba; y otros concejales del Equipo de Gobierno, ha mantenido un desayuno con ellos para departir y conocer sus inquietudes e impresiones al finalizar su formación.

La concejala de Juventud ha mostrado su disposición a seguir acogiendo en sus instalaciones cursos de formación como este para que nuestros jóvenes «cada vez estén más formados y cuenten con más herramientas para su futuro laboral».