El ciclo de pensamiento contemporáneo ‘El MAE se mueve’, organizado por el Museo Andaluz de la Educación del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, celebrará el próximo 11 de diciembre su sesión de clausura, poniendo fin a una edición marcada por el lema «La cultura hace sociedad». Esta entrega ha contado con la participación de figuras relevantes como Sergio Vila-Sanjuán, José Lebrero, Juan Antonio Vigar, Luz Arcas y Alberto Conejero.

La actividad final tendrá lugar a las 19:00 horas en la Biblioteca Pública Antonio Garrido Moraga, donde el novelista Sergio del Molino y la catedrática de la Universidad de Málaga Nuria Rodríguez Ortega dialogarán con la coordinadora del ciclo, Cristina Consuegra, sobre los desafíos que plantea la creciente influencia de la tecnología en la creación cultural. La sesión abordará cuestiones como la aparición de contenidos artificiales, los riesgos y oportunidades asociados y el impacto inmediato que estos cambios generarán en el ecosistema cultural.

La programación de esta octava edición ha buscado profundizar en el papel transformador de la cultura pública y su capacidad para moldear ciudadanía, reflexionando sobre los procesos de homogeneización cultural, las amenazas que afectan al estado del bienestar y los retos que enfrentan las sociedades contemporáneas. El ciclo ha reunido voces expertas que, desde distintas perspectivas, han analizado el valor de la cultura como herramienta de cohesión, debate y pensamiento crítico.

Desde su creación, ‘El MAE se mueve’ se ha consolidado como un espacio de referencia para el diálogo intelectual en Málaga, abordando temáticas que van desde la brecha digital y la innovación educativa hasta la relación entre educación, democracia y sociedad del conocimiento. Cada edición ha profundizado en cuestiones vinculadas a la experiencia educativa, la convivencia con las tecnologías y el papel del ciudadano en un contexto en constante transformación.

De cara al futuro, ya se ha anunciado que la próxima edición, prevista para 2026, girará en torno al lema “Filosofía: ahora o nunca”, reafirmando la voluntad del ciclo de ofrecer un espacio de reflexión crítica sobre los desafíos culturales y sociales de nuestro tiempo.