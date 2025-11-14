El alumnado de 3º de ESO acude a la representación de una versión del Lazarillo La puesta en escena destaca por su cuidada ambientación y su enfoque educativo, en clave de humor y con apoyo musical. La concejala de Educación acude a la actividad

El Centro Cultural Vicente Aleixandre ha acogido la representación teatral de la obra ‘El Lázaro de Tormes’, a cargo de la compañía malagueña Pata Teatro. A la función asistieron los alumnos de 3º de ESO del IES Huerta Alta, quienes pudieron disfrutar de una adaptación divertida, dinámica y muy fiel al espíritu original de la célebre novela picaresca. La concejala de Educación, Pilar Conde, representó al Consistorio en esta actividad como espectadora.

La puesta en escena destaca por su cuidada ambientación y su enfoque educativo, combinando el humor, la música y la participación del público para acercar a los jóvenes a uno de los clásicos más importantes de la literatura española. Los actores de Pata Teatro han logrado captar la atención del alumnado desde el primer momento, transmitiendo la historia de Lázaro con ingenio y frescura.

Pata Teatro se mantiene fiel a la tradición del Siglo de Oro, contando mucho con muy poco, con lo que uno tiene la impresión de asistir a un teatro recuperado, una forma de trabajar la escena que parece cosa de otro tiempo y que sin embargo conecta a la perfección con el espectador contemporáneo. El actor alhaurino y encargado de dirigir el taller de teatro en La Platea, Lucas Mora, ha participado en esta representación teatral.

La concejala de Educación, Pilar Conde, ha valorado muy positivamente la actividad, ya que han acudido 120 alumnos e hizo hincapié en la importancia de seguir apostando por este tipo de actividades para acercar la cultura al alumnado.

Con esta iniciativa, el Centro Cultural Vicente Aleixandre continúa consolidándose como un espacio de referencia para la difusión de la cultura en el municipio.

