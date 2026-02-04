La iniciativa lleva por lema ‘Un amor que quita el sentío’ y busca incentivar las compras y el consumo en los negocios de Alhaurín de la Torre. Para participar en el sorteo, la clientela debe depositar una papeleta en alguno de la treintena de establecimientos participantes

‘Un amor que quita el sentío’ es el lema de la campaña que va a llevar a cabo el Área de Comercio que dirige la edil María del Mar Martínez con motivo de San Valentín. La iniciativa ha sido presentada por el alcalde, Joaquín Villanova, y la propia concejala, y tiene como objetivo fomentar las compras y el consumo en el comercio y la hostelería local.

La recompensa es un premio de una romántica noche de hotel para dos personas, en el caso del segundo premio; y de una noche de hotel “con detalle plus” en el caso de ser agraciado con el primer premio. La gestión de estos premios se llevará a cabo con la empresa colaboradora de la campaña, Viajes Lauromar, y se podrá canjear hasta finales del mes de marzo.

El periodo para participar ya está abierto en la treintena de comercios que se han adherido a la campaña sabiendo que, en el caso de las compras en comercios, será hasta el 14 de febrero, mientras que el consumo en bares y restaurantes estará abierto hasta el mismo, domingo 15 de febrero.

Para participar hay que realizar una compra en algunos de los comercios de la campaña, no existiendo un mínimo de gasto, ya que será el propio establecimiento el que establecerá el criterio a seguir. Este entregará al cliente una papeleta de participación a la que se le grapará el ticket de compra o una copia y en el vestíbulo de entrada del Ayuntamiento se habilitará una urna en la que se depositará.

En el caso de bares y restaurantes podrán participar con las cenas y almuerzos de los días 13, 14 y 15 de febrero, depositando en la urna la cuenta pagada, pero no será necesario el ticket nominativo, indicándose en el momento del depósito el nombre y teléfono de contacto de la persona participante. El sorteo se llevará a cabo una vez finalizado el plazo de participación, con todas las papeletas y cuentas depositadas en la urna.

Una vez más la concejala de Comercio ha animado a la participación en esta iniciativa que busca fomentar «nuestro comercio y nuestros negocios» porque Alhaurín de la Torre «lo tiene todo y debemos ayudar a nuestros emprendedores para generar riqueza en el municipio y una economía circular que nos revierte a todos haciendo nuestras compras por San Valentín».