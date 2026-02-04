Patricia Navarro preside el Comité Provincial de Operaciones del Plan de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones, donde coordina la emergencia con el conjunto de dispositivos y administraciones

La delegada ha mantenido contacto permanente con los alcaldes de los municipios más afectados

La delegada del Gobierno andaluz, Patricia Navarro, ha destacado esta mañana que en esta jornada de miércoles se están cumpliendo las previsiones que AEMET ha ido dando en los últimos días y que desde los distintos operativos coordinados por la Junta de Andalucía se ha pasado de la planificación a la intervención ante este episodio de borrascas.

Patricia Navarro, que está presidiendo desde la sede del 112 en Málaga el Comité Provincial de Operaciones del Plan de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones, ha recordado que “tenemos aviso rojo por lluvia y amarillo por viento en la comarca de la Serranía de Ronda, mientras que en la Costa del Sol, Guadalhorce y Axarquía, tenemos aviso naranja por lluvia y amarillo por viento. En estas dos comarcas, además, se unen los fenómenos costeros, donde se eleva a aviso naranja también estos niveles de alerta. En la comarca de Antequera continuamos con el aviso amarillo por lluvia y por viento. Por todo ello, en Andalucía seguimos con la situación operativa de nivel 2 del Plan Territorial de Andalucía por riesgo de inundación”.

La delegada ha explicado que a lo largo de la jornada de ayer “estuvimos comunicando a los ayuntamientos y operativos toda la planificación de medidas que nos han permitido anticiparnos a esta situación y también prevenir cualquier tipo de incidencia” y ya hoy se ha pasado de la planificación a la intervención.

“A ello han ayudado, por supuesto, los avisos meteorológicos, pero también los desembalses preventivos que se han ido haciendo en aquellos embalses que más riesgo tienen por la poca capacidad de almacenaje. También esas medidas que se han ido tomando para reducir y aminorar la actividad y los traslados por carretera, como por ejemplo la suspensión de las clases presenciales en los colegios, los institutos e incluso en las universidades”, ha explicado.

Navarro ha señalado que desde ayer por la tarde “hemos tenido que hacer algunas labores de desalojos preventivos en algunos municipios, como en Ronda o en Cortes de la Frontera, que han ayudado a que el nivel de incidencia sea mucho menor”.

“Agradecemos la labor de todos los operativos que han ido participando en este tipo de intervenciones y en la planificación previa, pero también a todos los ayuntamientos con los que estamos absolutamente coordinados y hay una fluidez en la información y la comunicación absoluta”, ha comentado.

Desde que esta madrugada a las 12 de la noche se activaron todos estos avisos y se empezaron a intensificar las lluvias en nuestra provincia, donde Emergencias 112 había recibido esta mañana más de una treintena de incidencias.

Situación de los ríos y embalses

En estos momentos, ha explicado la delegada, “la preocupación no es la cantidad de agua que cae con las borrascas, sino la acumulación que hay ya de agua en el suelo y, sobre todo, también en los embalses y en los ríos”.

En este sentido, ha detallado que el río Guadiaro y el río Guadalteba se encuentran en nivel rojo, también en rojo el río Guadalhorce a su paso por Archidona y se ha desbordado a su paso por Villanueva del Trabuco y Villanueva del Rosario, con cortes de carretera por este motivo en ambos términos municipales en nivel naranja están el río Genal, el río Grande en las Millanas y el río Guadalhorce en Bobadilla. También está en nivel amarillo el río Guadalhorce en Cártama.

Por su parte, el estado de los embalses “ahora mismo está absolutamente controlado gracias a los desembalses preventivos que se han ido haciendo a lo largo de los últimos días y cuentan con un margen de seguridad para poder estar tranquilos, pero siguen desembalsando de manera muy controlada y muy progresiva tanto el embalse de la Concepción, que está al 77% de su capacidad, y el de Conde del Guadalhorce, que está al 83,7%. Son porcentajes muy elevados de almacenaje, pero efectivamente cuentan con un margen de seguridad todavía importante y donde se seguirá desembalsando a lo largo de las próximas horas”.

Situación en municipios

Patricia Navarro ha señalado que se están desplegando operativos y “estamos muy pendientes de la situación es en el municipio de Almargen, cuyo término municipal está absolutamente anegado. En Arriate hemos tenido una incidencia, el río se ha llevado un puente, pero no hemos tenido que lamentar, afortunadamente, ningún daño personal y en Cortes de la Frontera ya se ha solucionado su situación de incomunicación por carretera.

Sobre los desalojos hasta media mañana, ha indicado que “una parte muy importante para prevenir males mayores es adelantarnos a las crecidas de los ríos y a las zonas que son inundables, desalojando y evacuando a personas que residen en esas zonas. En Cortes de la Frontera han sido desalojadas 100 personas, 50 que se fueron ya por voluntad propia y luego desalojos preventivos.

“Ya se hizo -ha continuado- antes de caer la noche en Ronda, también de unas 10 familias que en ninguno de los casos han tenido que ir a pabellones previstos para este fin porque se han podido realojar en casas de familiares o incluso en algunos hoteles que estaban previstos para tal efecto”.

En Cañete la Real ha habido una persona dependiente que también ha sido desalojada y en Jimera de Líbar alrededor también de una veintena de personas que viven cerca del cauce del río.

Patricia Navarro ha señalado también que “estamos muy pendientes de Teba, donde ya ha habido un desalojo, pero quizás se pueda o se tenga que llevar a cabo la evacuación de una zona residencial que está cerca también de un área inundable, mientras que en Bobadilla Estación se ha desalojado a 4 personas.

Situación de las carreteras

En cuanto a las carreteras, actualmente hay más de 40 carreteras con algún tipo de incidencia o cortadas a lo largo de la provincia.

De titularidad de la Junta de Andalucía son 26 en las que se han registrado incidencias: ocho carreteras tienen corte parcial, 12 están cortadas totalmente y tenemos seis con incidencias que se han ido solucionando y que por tanto ya están abiertas y funcionando con normalidad.

En cuanto a las carreteras de la Diputación, hay 18 incidencias registradas, dos carreteras con corte total, tres con corte parcial y el resto con incidencias que se han ido subsanando.

En cuanto a la red de transporte por autobús, están afectadas las líneas que conectan con esa zona de aviso rojo, donde prácticamente se han suspendido la posibilidad de hacer traslados. Son las líneas entre Ronda y Málaga, Marbella-Ronda y aquellas líneas que están desde Málaga conectadas con el campo de Gibraltar pues también están afectadas por las incidencias que están teniendo las carreteras de la zona.

En cuanto a los trenes, la línea de cercanía C2 está suspendida, las líneas de media distancia también, mayormente la que conecta Málaga con Sevilla y también la conexión por alta velocidad con Madrid por el accidente de Adamuz, que tenía previsto haber terminado las actuaciones para restablecer la línea en este principio de esta semana pero la meteorología ha impedido poder terminar esos trabajos.

A las 13.30 horas, las carreteras que se mantienen cortadas totalmente son:

MA4100

A2102 Secadero

A7150 Casares

A366 Tolox cortada km 53

A369 Cortada Gaucín-Algatocín

A7286 Campillos

A7283 Antequera

A7203 Villanueva del Trabuco

A2300 Ronda Montecorto

A7284 Antequera

A7282 Archidona-Antequera

A373 Cortes de la Frontera

Cortes parciales:

A367 Teba-Ronda por balsa de agua pk 36

A-356 Viñuela pk 36

A369 Algatocín pk 27 y pk 29

A374 Ronda pk 17 y del 21 al 24.

A7176 Marbella pk 7.

A374 Montecorto pk 10.

A 405 Gaucín. Pk 6.

Previsiones meteorológicas

En cuanto a las previsiones meteorológicas de cara a las próximas horas y próximos días, la delegada del Gobierno andaluz ha indicado que AEMET “nos traslada la bajada de la intensidad de las precipitaciones a partir de esta tarde, tarde-noche, e incluso el cambio de los niveles de aviso por fuertes lluvias de rojo y naranja a amarillo”.

No obstante, “seguiremos con avisos activos en cuanto a fuertes vientos y esto nos debe hacer también extremar las precauciones. Debemos tener siempre presente que las alertas que han estado activas a lo largo de estos días no han sido tanto por la cantidad de agua que ha llovido, sino sobre todo por el estado de los cauces, por la probabilidad de inundación en zonas que son efectivamente proclives a esas inundaciones y también el riesgo que hay de desprendimiento, de taludes, de piedras que pueden ir cayendo en las carreteras y caída también de árboles”.

“Por tanto, decirles a todos los ciudadanos que es muy importante evitar, en la medida de lo posible, la proximidad a esas zonas arboladas, el tener máxima precaución en las carreteras de montaña una vez que ya se restablezca la actividad, previendo también que pueda haber esos deslizamientos y esos desprendimientos. Y por supuesto, por muy conocido que sea para nosotros los ríos que tenemos más próximos en nuestros términos municipales o cerca de nuestras viviendas, no nos confiemos. Son un riesgo de primer orden y por tanto tenemos que estar muy atentos y evitar comportamientos y actividades de riesgo cerca de esas zonas inundables y de esos ríos que van más crecidos de lo habitual”.

Por último, Navarro ha manifestado que, en relación a las medidas y restricciones actuales, a lo largo de esta tarde se tomarán las decisiones sobre si se levantan o se mantienen de cara a las próximas jornadas.