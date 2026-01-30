El Centro Cultural ha acogido la inauguración de dos exposiciones: una de los dibujos participantes en el concurso para elegir el cartel anunciador del Ciclo y otra formada por los hermosos títeres de la compañía El Espejo Negro

El Ciclo de Teatro Infantil de Alhaurín de la Torre ha celebrado este viernes su vigésimo aniversario con una programación especial con la que ha rendido homenaje a los niños y niñas, verdaderos protagonistas de estas dos décadas dedicadas a la cultura y las artes escénicas. El acto ha arrancado con una doble exposición que ha invitado al público a adentrarse en el universo mágico del teatro y la creatividad infantil. El alcalde, Joaquín Villanova, y el concejal de Cultura, Manuel López, han estado presentes en el encuentro.

En primer lugar, se inauguró la exposición de los dibujos participantes en el concurso del cartel anunciador del Ciclo de Teatro Infantil. Han sido 21 dibujos en total dentro de esta propuesta para poner en valor la imaginación, la participación activa y la implicación del público infantil en esta cita cultural ya consolidada en el municipio. La ganadora ha sido la joven Emilia Morales, que ha recibido un lote de materiales de pintura.

Seguidamente, ha tenido lugar la inauguración de la exposición de títeres ‘Tras el espejo con Ángel Calvente’, organizada por la reconocida compañía Espejo Negro. La muestra ha recogido más de 40 marionetas y ha permitido a los asistentes descubrir de cerca el mundo creativo de Ángel Calvente, a través de una cuidada selección de títeres emblemáticos que reflejan la evolución y el sello personal de su trayectoria artística.

La jornada también ha contado con la actuación del grupo Imagine Kids. Con esta cita, el Ciclo de Teatro Infantil ha dado el pistoletazo de salida a una edición conmemorativa que no solo ha mirado al pasado, sino que ha reafirmado su compromiso con la educación cultural y el fomento de la creatividad entre los más pequeños.