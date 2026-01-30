El alumnado extranjero del aula de Atal del instituto de educación Secundaria Juan Ramón Jiménez de Málaga capital ha elaborado unos preciosos trabajos en español y sus lenguas de origen persa, árabe , francés , bambará, ucraniano y ruso.

En sus trabajos ha reflejado la grandísima relevancia que tienen la paz, el amor , la solidaridad , la comprensión, la empatía, la amistad todos ellos valores de la interculturalidad que se ponen de manifiesto en la programación didáctica de la asignatura de Atal e interculturalidad.

Los estudiantes han comprendido muy bien el objetivo de la caminata por la Paz de 4.600 kilómetros de los Lamas budistas en Estados Unidos desde octubre de 2025 a la cual se les ha unido un perro de origen asiático que tiene en su cabeza una mancha con forma de corazón, Alika el perro se unió a ellos sin conocerlos de manera espontánea y ésto es para los lamas budistas una señal muy clara de espiritualidad y de que su objetivo es por la paz y el amor universal que tanto hace falta en estos momentos en nuestro planeta.

Sin duda en todas las materias los valores de la paz, el amor, la solidaridad , el respeto a la diversidad, la tolerancia, la empatía, la comprensión y la amistad son muy importantes y por supuesto en la materia de Atal son absolutamente vitales y asuntos centrales en nuestra programación pedagógica.

El alumnado ha trabajado muy duro y con alegría y además han aprendido aspectos esenciales para la vida en castellano y sus lenguas de origen, lo que ha resultado en una actividad muy productiva y con un alto contenido emotivo y humano.

Jesús Miguel Relinque Mota

Profesor de Atal e interculturalidad IES Juan Ramón Jiménez de Málaga , IES Gerald Brenan, IES Galileo en Alhaurín de la Torre e IES Los Manantiales de Torremolinos.