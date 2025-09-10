El servicio, fruto del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y el Consorcio de Transporte y que opera Autocares Vázquez Olmedo, se ha adelantado este curso para hacerlo coincidir prácticamente con el inicio de las clases. Se mantendrá hasta el 5 de junio

Este mismo miércoles, 10 de septiembre, ha entrado en servicio la línea M-143 que conecta Alhaurín de la Torre con el Campus Universitario de Teatinos. El autobús, que opera Autocares Vázquez Olmedo, tendrá continuidad hasta el día 5 de junio de 2026.

Así, habrá hasta cuatro salidas diarias desde la barriada de Dña. Ana en Cártama a las 6´53, 10´00, 14´00 y 16´15 horas, con paradas en: Gasolinera de Santa Amalia, Arroyo Grajea, Cuatro Vientos, La Trampa, Rotonda El Peñón, Polígono Industrial, Finca Peralta, Pinos de Alhaurín II, Pinos de Alhaurín I, Viñagrande, Platero, Plaza de España, Fuensanguínea, Manantiales, Cortijos del Sol, El Lagar, Casas Blancas y Churriana, hasta llegar a Teatinos en donde tiene parada en: la Rotonda Universidad /Hospital Clínico, Facultad de Ciencias, Jardín Botánico, Facultad de Filosofía y Letras, Facultad de Derecho, Facultad de Medicina, Hospital Clínico, Facultad de Industriales, Facultad de Ingeniería, Facultad de Ciencias de la Salud y Andalucía Tech.

Por su parte las salidas desde el Campus de Teatinos (Andalucía Tech) en dirección Alhaurín de la Torre, se realizarán a las 13´00, 15´15, 17´15 y 21´15 horas.

La línea M-143 es fruto de un Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre y el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga, que alcanza en este curso 2025-2026 un coste de 44.526,59 €, sufragados a partes iguales por ambas administraciones.

Este año se ha retomado antes este servicio para hacerlo coincidir prácticamente con el reinicio de las clases en la Universidad. Los pasajeros pueden consultar en tiempo real la situación del vehículo escaneando el código QR que figura en el cartel adjunto.