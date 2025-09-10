Se celebrarán todos los viernes, en horario de 8.30 a 13.30 horas, con salidas desde el propio centro. En la actividad participará personal sanitario y tiene por finalidad promover el ejercicio físico suave y favorecer la socialización y hábitos saludables

El Centro de Salud ‘José Molina Díaz’ de Alhaurín de la Torre ha puesto en marcha una iniciativa dirigida a fomentar hábitos de vida activa y saludable entre la población adulta: los Paseos Saludables, que se celebrarán todos los viernes en horario de 8:30 a 10:30 horas.

La actividad, que contará con la participación de personal sanitario, tiene como objetivo promover el ejercicio físico suave, favorecer la socialización y concienciar sobre la importancia de mantener rutinas saludables en el día a día.

Los participantes deberán acudir con gorra, agua, zapatillas y camiseta blanca, y el punto de encuentro será la puerta del Centro de Salud. Con esta propuesta, se busca ofrecer una alternativa sencilla y accesible para mejorar el bienestar físico y emocional de la ciudadanía.