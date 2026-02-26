Son sobre todo albañiles, jardineros, pintores y fontaneros que ya trabajan en la adecuación de espacios urbanos, edificios públicos y zonas verdes. La duración es de cuatro meses. La subvención es de 195.368 €, financiados por el plan Next Generation de la UE

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha contratado a un total de 25 personas a través del denominado ‘Plan DANA Ocupación’, que se desarrolla en aquellos ámbitos territoriales afectados por las Depresiones Aisladas en Niveles Altos (DANA) que tuvieron lugar entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024.

Esta iniciativa se enmarca dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en base a la Orden TES/1302/2025, de 14 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras y se efectúa la convocatoria para la concesión de subvenciones por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

En concreto, en Alhaurín de la Torre se han subvencionado 195.368 euros en base al proyecto encargado por el alcalde, Joaquín Villanova, y presentado por el Área de Formación y Empleo que dirige María del Mar Martínez al SEPE, dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social, y financiado por la Unión Europea a través de los llamados fondos Next Generation.

Las 25 personas se encuentran ya trabajando y los contratos son de cuatro meses. Se trata en concreto de ocho pintores, siete jardineros, seis peones de obras públicas en general, dos albañiles, siete jardineros y un administrativo.

Llevarán a cabo trabajos de embellecimiento y adecuación de espacios públicos urbanos y de edificios públicos, reposición de sistemas de riego en zonas verdes y la reparación y acondicionamiento del Circuito de Cross del Parque Periurbano de San Joaquín, así como tareas administrativas en los departamentos de Obras y de Recursos Humanos. Los equipos los coordina el Área de Servicios Operativos que dirige Rodrigo Jiménez.