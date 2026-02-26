Alrededor de 230 niños y niñas de entre 5 y 12 años participan en las diversa actividades lúdicas pensadas para fomentar la curiosidad y el interés por experimentar e investigar. El primer teniente de alcalde, Manuel López, ha realizado hoy una visita

MAExplora es el título del Campamento de Semana Blanca que alberga estos días el Museo Andaluz de la Educación (MAE) de Alhaurín de la Torre, y que pone el foco en la ciencia y la experimentación, con el lema ‘Observo, Pienso, Resuelvo’. El primer teniente de alcalde y concejal de Cultura, Manuel López, lo ha visitado este jueves y ha charlado con monitores y participantes. El Ayuntamiento y Planeta Explora colaboran en la iniciativa.

Son unos 20 niños y niñas, con edades de entre 5 y 12 años, los que se han apuntado en el campamento, pensado para que los peques se conviertan en auténticos investigadores, planificando y comunicando sus descubrimientos mientras se lo pasan en grande.

A la vez ha servido para que estos jóvenes aprendan más sobre arqueología, botánica, paleontología y sobre ciencia en general. Manuel López ha felicitado a los organizadores por el proyecto y ha recalcado la importancia de fomentar en la infancia la curiosidad y el interés científico por su valor educativo y pedagógico.

