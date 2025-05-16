Se han distribuido más de 70 unidades de papel-cartón, plásticos y residuos orgánicos, dentro de una campaña para concienciar a los más jóvenes sobre la importancia de la correcta separación para beneficio del medio ambiente

El Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha vuelto a lanzar una campaña por el Día Mundial del Reciclaje enfocada principalmente a los colegios. En concreto, se está realizando la labor de repartir distintos contenedores selectivos para facilitar la separación de residuos en función de su naturaleza.

El objetivo principal es la concienciación de los más jóvenes del municipio de la importancia del reciclaje en la actualidad y que conozcan los tipos de residuos existentes y la clasificación que se puede hacer de cada uno de ellos. Durante el curso pasado (2023-24) ya se suministraron diferentes unidades, por lo que esta medida sirve de refuerzo y de reposición de aquellas unidades que se hayan deteriorado.

En total, se han repartido más de 70 contenedores,entre los que hay de plástico, residuos orgánicos y papel y cartón. Desde el Área de Medio Ambiente que dirige Abel Perea recalcan la importancia de concienciar tanto a los jóvenes como al resto de ciudadanía, ya que la separación de los residuos supone reducir la contaminación que genera su procesamiento, además de una disminución de costes.